Delhi Metro Timing Change: लाखों मेट्रो यात्रियों के किए DMRC का अलर्ट, बदल गया ट्रेनों का टाइमिंग

Delhi Metro Timing Change: अगर आप भी दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) की सेवाओं के जरिये सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. DMRC ने शुक्रवार (08 मई, 2026) को रात के समय कई मेट्रो लाइनों के आखिरी ट्रेनों के परिचालन का समय बदला दिया है. ऐसे में घर से निकलने से पहले और रात को घर लौटने के लिए दिल्ली मेट्रो का ताजा टाइमिंग जरूर नोट कर लें.

क्यों किया बदलाव

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक दिन के लिए (08 मई, 2026) कई मेट्रो लाइनों की आखिरी ट्रेन के समय में बदलाव किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंडियन प्रिमियर लीग-2026 के अंतर्गत 8 मई, 2026 को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knigt Riders) के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम को 7 बजकर 30 मिनट से शुरू होगा और देर रात तक इसके चलने के आसार हैं. क्रिकेट के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाएं बदलाव किया है. ऐसे में डीएमआरसी की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी संबंधित लाइन की अपडेटेड टाइमिंग जरूर जांच लें.

जरूरत पड़ने पर और देर तक चलेगी मेट्रो

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में IPL का मैच DC vs KKR के बीच खेले जाने के चलते दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं अधिक देर तक चलाएगा. ये सेवाएं सभी मेट्रो लाइनों पर देर तक चलेंगी. DMRC ने सोशल मीडिया जानकारी दी है. इसके मुताबिक, अरुण जेटली स्टेडियम और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ रहने की संभावना है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख मेट्रो लाइनों पर आखिरी ट्रेन का संचालन सामान्य समय से आगे तक किया जाएगा. मेट्रो अधिकारियों का यहां तक कहना है कि जरूरत पड़ने पर भीड़ और मैच समाप्ति के समय के अनुसार अतिरिक्त बदलाव भी किए जा सकते हैं.

कहां-कहां चलते ही दिल्ली मेट्रो

यहां पर बता दें कि पिछले 24 साल से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दिल्ली में संचालित हो रही हैं. इसके बाद इसका विस्तार एनसीआर के जिलों में किया गया. धीरे-धीरे दिल्ली में और उसके आसपास के शहरों मसलन नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ तक विस्तार हुआ. वर्तमान में दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, जिसका संचालन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) करता है. दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क काफी विशाल है जिसमें 10 प्रमुख कलर-कोडेड (रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वॉयलेट लाइन, पिंक लाइन और मजेंटा लाइन) लाइनें और एक तेज गति वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन शामिल है.

