राजधानी को मिलेगी नई रफ्तार! 97 किमी लंबा नया मेट्रो नेटवर्क, 7 नए कॉरिडोर से किन इलाकों में मिलेगा फायदा?

Delhi Metro New Seven Corridors: दिल्ली सरकार ने मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने का फैसला किया है, जिसके तहत सात नए मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इस नई परियोजना के हिस्से के रूप में, 97 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिसमें 65 नए मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई मेट्रो परियोजना 5B की अनुमानित लागत लगभग ₹48,000 करोड़ है.

यह पहल दिल्ली के बाहरी इलाकों और उभरती हुई आवासीय कॉलोनियों को मध्य दिल्ली से जोड़ेगी. इसके परिणामस्वरूप, नजफगढ़, नरेला, मिठापुर और खेड़ा कलां जैसे क्षेत्रों को मेट्रो रूट मैप में शामिल किया जाएगा. इन सात नए मेट्रो कॉरिडोर में से चार खंडों को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में विकसित किया जाएगा और इन्हें निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने की योजना है.

दिल्ली मेट्रो के 7 नए कॉरिडोर कहां-कहां होंगे?

लक्ष्य इन चार कॉरिडोर को 2029 से पहले पूरा करना है. दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले ही तैयार की जा चुकी हैं और वर्तमान में कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं. इस संबंध में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के बीच कई विस्तृत बैठकें हुई हैं. उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे देगी. चलिए विस्तार से जानें दिल्ली मेट्रो के कोरिडोर के नाम.

ढांसा बस स्टैंड – नांगलोई

यह कॉरिडोर नजफगढ़ क्षेत्र को सीधे ग्रीन लाइन से जोड़ेगा. यह ग्रामीण और शहरी दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा. नजफगढ़ और आसपास के गांवों के निवासियों को नांगलोई मेट्रो स्टेशन (ग्रीन लाइन) से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे बहादुरगढ़ और कीर्ति नगर की यात्रा काफी आसान हो जाएगी. इसकी दूरी करीब-11.86 किमी है, और अगर इसके रूट मैप कि बात करें तो यह- ढांसा बस स्टैंड – नजफगढ़ – मित्राओं – जाफरपुर कलां – सुरहेड़ा – खरखड़ी नहर – बापरोला – बक्करवाला – नांगलोई तक है.

केंद्रीय सचिवालय – किशनगढ़

यह कॉरिडोर मुख्य रूप से मौजूदा वायलेट लाइन के विस्तार या फीडर लाइन के रूप में काम करेगा, जो दक्षिण दिल्ली के घनी आबादी वाले और VIP क्षेत्रों को जोड़ेगा. यह वसंत कुंज और किशनगढ़ के निवासियों को लुटियंस दिल्ली और पुराने शहर से सीधे जोड़ेगा. इसकी दूरी करीब 15.97 km है, और इसके रूट मैप में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट – खान मार्केट – लोधी रोड – AIIMS/सफदरजंग – RK पुरम – मुनिरका – किशनगढ़ (वसंत कुंज के पास).

समयपुर बादली – नरेला

यह Yellow Line का विस्तार है, जो ‘नरेला’ उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सबसे बड़े औद्योगिक और आवासीय केंद्र को राजधानी के दिल से जोड़ेगा. यह कॉरिडोर नरेला में बन रहे नए शैक्षिक केंद्र और DDA फ्लैट्स के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने वाला है. इसकी दूरी करीब 12.89 km हैं और इसमे कुल 8 स्टेशन होंगे, जिसमें समयपुर बादली – रोहिणी सेक्टर 18 – सिरासपुर – खेड़ा कलां – नरेला सेक्टर 5 – नरेला अनाज मंडी – नरेला टर्मिनल शामिल है.

कीर्ति नगर – पालम

यह कॉरिडोर पश्चिम दिल्ली के दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ेगा. इससे Ring Road पर ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी और Blue Line (कीर्ति नगर पर) को Magenta Line (पालम पर) से जोड़ने वाला एक नया लिंक मिलेगा. इसकी दूरी करीब 9.96 km हैं और इसमे कुल 6 स्टेशन है, जिसमें कीर्ति नगर – मायापुरी – हरि नगर – दिल्ली कैंट – सागरपुर – पालम शामिल है.

जोर बाग – साकेत/G-Block (जोर बाग से दक्षिण दिल्ली लिंक)

इस कॉरिडोर को दक्षिण दिल्ली में ‘कनेक्टिविटी गैप’ को भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यात्रियों को अब जोर बाग (Yellow Line) से साकेत के अंदरूनी इलाकों तक जाने के लिए ऑटो-रिक्शा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसकी दूरी करीब 16.99 km है, जिसमें कुल 12 स्टेशन होंगे.

शास्त्री पार्क – मयूर विहार Phase 3

यह पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण क्रॉस-सेक्शनल कॉरिडोर के रूप में काम करेगा. यह कोंडली और मयूर विहार फेज़ 3 के घनी आबादी वाले इलाकों के लिए शास्त्री पार्क और कश्मीरी गेट तक पहुँचने का एक सीधा और छोटा रास्ता देगा. इसकी दूरी करीब 13.2 km है, जिसमें कुल 8 स्टेशन शास्त्री पार्क (रेड लाइन) – गांधी नगर – गीता कॉलोनी – पटपड़गंज – मयूर विहार फेज़ 1 – मयूर विहार फेज़ 3. होंगे.

केशवपुरम – रोहिणी सेक्टर 34

यह कॉरिडोर रोहिणी के सबसे बाहरी इलाकों को रेड लाइन से जोड़ेगा. रोहिणी के नए बने सेक्टर (28–35) अभी मेट्रो नेटवर्क से काफी दूरी पर हैं. यह कॉरिडोर इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को मुख्य मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा. इसकी दूरी करीब 16.29 km, इसमें कुल 12 स्टेशन हैं.