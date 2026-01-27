एलिवेटेड ट्रैक, तेज़ कनेक्शन…गोल्डन लाइन से साउथ दिल्ली को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी, यहां जानें रूट और स्टेशन को लेकर जानकारी

Delhi Metro Golden Line Extension: आने वाले गोल्डन लाइन एक्सटेंशन के साथ दिल्ली मेट्रो को नई गति मिलने वाली है, यह एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका मकसद साउथ दिल्ली में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हजारों यात्रियों के लिए रोज़ाना के सफर को आसान बनाना है. नया कॉरिडोर तुगलकाबाद को कालिंदी कुंज से जोड़ेगा, जिससे लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यमुना के बाढ़ वाले इलाकों के घनी आबादी वाले इलाकों में तेज़, आसान सफर मिलेगा.

गोल्डन लाइन प्रोजेक्ट क्या है?

गोल्डन लाइन मौजूदा मेट्रो नेटवर्क का एक एक्सटेंशन है जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बना रहा है. तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज का हिस्सा इसी विस्तार का हिस्सा है और इसे पूर्व-दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और प्रमुख रिहायशी और इंडस्ट्रियल इलाकों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

रूट, लंबाई और स्टेशन को लेकर जानकारी

तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज कॉरिडोर लगभग 3.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें तीन एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे. इस हिस्से पर प्रस्तावित स्टेशन हैं:

तुगलकाबाद

सरिता विहार डिपो

मदनगीर खादर

कालिंदी कुंज

यह अलाइनमेंट उन इलाकों को सीधे मेट्रो कनेक्टिविटी देगा जो अभी सड़क परिवहन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, जिससे यात्रा का समय और भीड़ कम होगी.

यह कॉरिडोर क्यों ज़रूरी है?

यह एक्सटेंशन साउथ दिल्ली और यमुना नदी के किनारे के बीच कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगा, जिससे निवासियों को भीड़भाड़ वाली सड़कों का एक भरोसेमंद विकल्प मिलेगा. उम्मीद है कि इससे रोज़ाना ऑफिस जाने वालों, छात्रों और कालिंदी कुंज और सरिता विहार के पास के इंडस्ट्रियल ज़ोन और रिहायशी इलाकों में यात्रा करने वाले निवासियों को फायदा होगा.

पूरा 3.9 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड होगा, जिससे ट्रेन का संचालन आसान होगा और ज़मीन पर कम से कम रुकावट होगी. एलिवेटेड स्टेशन सुरक्षा और विज़िबिलिटी को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे, साथ ही अंडरग्राउंड सेक्शन की तुलना में तेज़ी से निर्माण सुनिश्चित करेंगे.

शहर में आसान यात्रा की दिशा में एक कदम

एक बार चालू होने के बाद, गोल्डन लाइन कॉरिडोर के व्यापक दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के साथ आसानी से जुड़ने की उम्मीद है, जिससे इंटर-लाइन कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को पूरे शहर में ज़्यादा रूट के विकल्प मिलेंगे. इस विस्तार के साथ, दिल्ली मेट्रो का लक्ष्य यात्रा के समय को कम करना, ट्रैफिक का दबाव कम करना और कम सुविधा वाले इलाकों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है.