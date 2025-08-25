DMRC Fare Hike : 8 साल बाद फिर बढ़ा दिल्ली मेट्रो का किराया, स्मार्ट कार्ड यूजर्स को मिली राहत

Delhi Metro Price Increased : दिल्ली की आधी पब्लिक रोज मेट्रो से ट्रेवल करती है, लेकिन अब उनके लिए एक बुरी खबर है क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने आठ साल बाद किराया बढ़ा दिया है. नई कीमते सोमवार, 25 अगस्त 2025 यानी आज से लागू हो गई हैं. पिछली बार ये बदलाव साल 2017 में किया गया था.

DMRC के मुताबिक, किराया 1 रुपये से 4 रूपये तक बढ़ाया गया है, जो मेट्रो की दूरी के हिसाब से फिक्स किया गया है. वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सफर करने वालों को अब 5 रुपये ज्यादा देने होंगे. अब मेट्रो का मिनिमम किराया 11 रुपये और मैक्सिमम किराया 64 रुपये हो गया है.

नई किराया की लिस्ट

दूरी पुराना किराया नया किराया



0-2 किमी ₹10 ₹11

2-5 किमी ₹20 ₹21

5-12 किमी ₹30 ₹31

12-21 किमी ₹40 ₹42

21-32 किमी ₹50 ₹54

32 किमी से अधिक ₹60 ₹64

रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर किराया कुछ हद तक कम रहेगा, लेकिन ये बदलाव नार्मल दिनों की तुलना में मामूली ही होगा.

स्मार्ट कार्ड यूजर्स को राहत

DMRC ने साफ किया है कि किराए में ये बढ़ोतरी संतुलित है. स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को अब भी 10% की छूट मिलेगी. इसके अलावा पीक ऑवर्स मतलब सुबह 8 बजे से पहले, दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक और रात 9 बजे के बाद यात्रा करने पर 10% की छूट जारी रहेगी.

लक्ष्मी नगर से मिलेनियम सिटी सेंटर: अब कितना देना होगा?

अगर आप लक्ष्मी नगर से गुरुग्राम स्थित मिलेनियम सिटी सेंटर तक यात्रा करते हैं, तो अब आपकी जेब पर पहले से ज्यादा बोझ पड़ेगा.

टोकन किराया: ₹60

स्मार्ट कार्ड किराया: ₹54

यात्रा का समय: लगभग 58 मिनट

मेट्रो बदलाव: 3 बार

पहली मेट्रो: सुबह 6 बजे

आखिरी मेट्रो: रात 11 बजे

दैनिक यात्रियों पर सीधा असर

अगर आप रोज मेट्रो से ऑफिस, कॉलेज या किसी अन्य काम से लंबा सफर तय करते हैं, तो ये छोटी-सी बढ़ोतरी भी महीने के अंत में बड़ा खर्च बन सकती है. खासकर उन यात्रियों के लिए, जो मेट्रो पर पूरी तरह निर्भर हैं, उन्हें अब अपने मासिक बजट में इसका हिसाब जोड़ना होगा.

दिल्ली मेट्रो में सफर अब भी सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बढ़ती कीमतें उन लोगों को जरूर प्रभावित करेंगी, जो हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं. हालांकि स्मार्ट कार्ड और ऑफ-पीक छूट जैसी सुविधाएं अब भी यात्रियों को कुछ राहत देती हैं.