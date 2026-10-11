Delhi Metro: दिल्ली में CJP Protest के बीच मेट्रो को लेकर बड़ा सवाल, आज स्टेशन बंद होंगे या नहीं?

CJP Protest Delhi Metro: शनिवार को जंतर-मंतर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई, और रविवार सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर एक और प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया. यह ऐलान तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने 7000 से ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में लिया था. ये प्रोटेस्ट वोटर वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्लान किए गए थे, जिसमें प्रोटेस्ट करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे थे.

बंद करने पड़े 45 मेट्रो स्टेशन

विपक्ष ने प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली को “बंद” करने के लिए केंद्र की आलोचना की. उन्होंने प्रोटेस्ट से पहले मेट्रो स्टेशन बंद करने, खास रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन कैंसिल करने, भारी पुलिस तैनाती और ट्रैफिक पर सख्त रोक लगाने की आलोचना की. शनिवार को, प्रोटेस्ट की वजह से करीब 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे. जैसा कि CJP ने प्रदर्शन जारी रखने का प्लान बनाया है, क्या रविवार को भी दिल्ली मेट्रो सर्विस पर असर पड़ेगा? हम यह सब जानते हैं:

क्या रविवार, 11 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे?

DMRC की तरफ से अभी तक किसी भी मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पाबंदियों के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है. शनिवार सुबह 10 बजे तक करीब 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहे. इसके बाद सर्विस फिर से शुरू हो गईं. DMRC ने तब X पर एक अपडेट पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था. “दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट अब खुल गए हैं. सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है.”

CJP Protest: आज फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे ‘कॉकरोच’ X पर किया पोस्ट- हम पीछे नहीं हटेंगे…

शनिवार को जिन 45 मेट्रो स्टेशनों पर सर्विस पर असर पड़ा, वे थे:

1. जनपथ

2. पटेल चौक

3. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

4. लोक कल्याण मार्ग

5. राजीव चौक

6. नई दिल्ली

7. सेवा तीर्थ

8. मंडी हाउस

9. बाराखंबा रोड

10. ITO

11. दिल्ली गेट

12. खान मार्केट

13. रामकृष्ण आश्रम मार्ग

14. झंडेवालान

15. सुप्रीम कोर्ट

16. इंद्रप्रस्थ

17. शिवाजी स्टेडियम

18. दिल्ली हाट-INA

19. हौज़ खास

20. जोर बाग

21. लाजपत नगर

22. जंगपुरा

23. आश्रम

24. जामिया मिलिया इस्लामिया

25. चावड़ी बाज़ार

26. जामा मस्जिद

27. करोल बाग

28. राजेंद्र प्लेस

29. विश्वविद्यालय

30. कश्मीरी गेट

31. इंद्रलोक

32. गुरु तेग बहादुर नगर

33. नेताजी सुभाष प्लेस

34. आज़ादपुर

35. जहाँगीरपुरी

36. हैदरपुर बादली मोड़

37. मजलिस पार्क

38. सीलमपुर

39. मौजपुर-बाबरपुर

40. जाफराबाद

41. वेलकम

42. यमुना विहार

43. खजूरी खास

44. शाहदरा

45. रिठाला

नई दिल्ली को छोड़कर सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध थी.