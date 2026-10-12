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Delhi Metro Update: आज इन 6 स्टेशनों पर नहीं मिलेगी एंट्री, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

Delhi Metro: कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट की ओर विरोध मार्च के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, सोमवार को राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और पटेल चौक समेत दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे.

By: Heena Khan | Published: October 12, 2026 7:11:02 AM IST

Delhi metro Station close
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Delhi Metro: कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट की ओर विरोध मार्च के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, सोमवार को राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और पटेल चौक समेत दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा कि सभी छह स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रहेगी. जिन स्टेशनों पर असर पड़ेगा उनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और बाराखंभा रोड शामिल हैं. DMRC ने सोमवार को X पर एक पोस्ट में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​पाबंदियों का रिव्यू करेंगी और स्थिति के आधार पर आगे अपडेट जारी किए जाएंगे. 

दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशन जहां 12 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगे, वो हैं:

  1. पटेल चौक
  2. जनपथ
  3. राजीव चौक
  4. मंडी हाउस
  5. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
  6. बाराखंभा रोड

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ट्रैफिक को रोकने के लिए लिया फैसला 

ये रोक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उस एडवाइज़री के साथ हैं जिसमें नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक में रुकावट और डायवर्जन की चेतावनी दी गई है. मौजूदा हालात के हिसाब से सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू होंगे, और बड़े चौराहों, फ्लाईओवर और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है. एडवाइज़री में कहा गया है, ‘कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, 12.10.2026 को दिल्ली में इन हिस्सों पर ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है,’ और आने-जाने वालों से देरी का ध्यान रखने और उसी हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की गई है. कई INDIA ब्लॉक पार्टियों के विपक्षी नेताओं और सांसदों के सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों का विरोध करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने की उम्मीद है.

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Tags: CJP ProtestDelhi Metro
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