CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट! आज रात 9 बजे से बंद हो सकते हैं 57 मेट्रो स्टेशन, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से शनिवार को जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले के अन्य इलाकों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए एहतियाती कदम उठाने को कहा है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर की रात से 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने पर विचार करने का अनुरोध किया है.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

8 अक्टूबर को लिखे गए पत्र में ट्रांसपोर्ट रेंज के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार से कहा कि चिह्नित मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी कम की जा सकती है और 57 स्टेशनों के एंट्री/एक्जिट गेट बंद किए जा सकते हैं. यह कदम संवेदनशील इलाकों की ओर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा सकता है. पत्र के मुताबिक, ये पाबंदियां 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से लागू होंगी और 10 अक्टूबर तक जारी रह सकती हैं. इन्हें तब तक लागू रखा जा सकता है, जब तक राजधानी में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती.

Delhi | “In view of proposed protests and the likelihood of unruly mob movement, Delhi Metro entry/exit gates across 57 stations may be closed from 9:00 PM on October 9 till the situation normalizes on October 10,” according to a letter written by the Delhi Police to the DMRC. https://t.co/YXXHD2TVmU — ANI (@ANI) October 9, 2026

ये स्टेशन बंद हो सकते हैं

दिल्ली के इन 57 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें पुलिस ने 10 अक्टूबर को बंद रखने का अनुरोध किया है.

* जनपथ

* पटेल चौक

* केंद्रीय सचिवालय

* राजीव चौक

* नई दिल्ली

* मंडी हाउस

* आईटीओ

* दिल्ली गेट

* खान मार्केट

* सुप्रीम कोर्ट

* इंद्रप्रस्थ

* आईएनए

* हौज खास

* लाजपत नगर

* कश्मीरी गेट

* करोल बाग

* जामा मस्जिद

* विश्वविद्यालय

* सीलमपुर

* शाहदरा

* रोहिणी पश्चिम

* लोक कल्याण मार्ग

* जोर बाग

* जंगपुरा

* आश्रम

* जामिया मिलिया इस्लामिया

* ओखला विहार

* सिविल लाइंस

* जीटीबी नगर

* आदर्श नगर

* जहांगीर पुरी

* वेलकम

* यमुना विहार

* रिठाला

10 अक्टूबर को होगा प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को ‘चलो दिल्ली’ मार्च बुलाया है. यह मार्च चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच होगा. यह मार्च भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज पर भारी हंगामे के बीच होगा.

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