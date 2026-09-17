Bus Strike: बस हुई बंद तो मसीहा बनी मेट्रो! यात्रियों के राहत के लिए DMRC का बड़ा कदम, चलेंगी 20 एक्स्ट्रा Metro

Delhi Metro Adds 20 Train Trips: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की चल रही बस हड़ताल के बीच पैसेंजर फुटफॉल में होने वाली बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए अपने नेटवर्क पर ट्रेन सर्विस बढ़ा दी हैं. मेट्रो नेटवर्क पर दबाव कम करने के लिए, DMRC ने अपने नेटवर्क पर ट्रेन ट्रिप की संख्या 20 बढ़ा दी है. पैसेंजर की बढ़ी हुई संख्या को एडजस्ट करने के लिए, ऑपरेशनल ज़रूरतों के हिसाब से 16 सितंबर को कुल आठ और ट्रेनें चलाई गईं.

17 सितंबर को आठ और ट्रेनें

बढ़ाए गए इंतज़ाम 17 सितंबर को भी जारी रहेंगे, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से आठ और ट्रेनें शामिल की जाएंगी और चलाई जाएंगी. ये एक्स्ट्रा सर्विस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच मिलेंगी, और पैसेंजर की डिमांड और ऑपरेशनल ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेनों की संख्या तय की जाएगी. एक्स्ट्रा ट्रेन सर्विस का मकसद ज़्यादा पैसेंजर फुटफॉल को एडजस्ट करना है, खासकर पीक आवर्स के दौरान. इन इंतज़ामों का मकसद मेट्रो सिस्टम पर प्रेशर कम करना और DTC बस स्ट्राइक के दौरान यात्रियों को ज़्यादा आसानी से यात्रा करने में मदद करना है

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DMRC ने यात्रियों से यात्रा प्लान करने को कहा

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DMRC ने कहा है कि वो बढ़ी हुई डिमांड के समय भरोसेमंद और अच्छी सर्विस देने के लिए कमिटेड है. इतना ही नहीं उनका ये भी कहना है कि यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें और मेट्रो में यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखें.

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