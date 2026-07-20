Delhi Metro Station Closed: सावधान! दिल्ली मैट्रो हुई बंद? राजीव चौक समेत 5 मेट्रो स्टेशनों पर लगा ताला; अब क्या करेंगे दिल्लीवाले?

Delhi metro advisory for cjp sansad Chalo | Delhi Metro Station Closed Today: देश की राजधानी दिल्ली के लिए आज, 20 जुलाई को सबसे बड़ा दिन है. आज कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) संसद मार्च निकालने जा रही है. इसके साथ ही आज से मॉनसून सत्र की शुरूआत भी होने जा रही है. सीजेपी के संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क है. पूरी राजधानी में धारा 163 भी लागू की गई है. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नई दिल्ली में राजीव चौक समेत पांच मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. हालांकि, DMRC का कहना है कि राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों एंट्री गेट खोल दिए गए हैं. लेकिन पटेल चौक पर मेट्रो तक नहीं रुक रही है.

दिल्ली पुलिस ने मार्च की नहीं दी इजाजत

जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को संसद मार्च की इजाजत भी नहीं दी है. दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर किसी तरह का भी बवाल हुआ, तो सभी की गिरफ्तारी की जाएगी. संसद मार्च के कारण मेट्रो स्टेशनों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

पांच मेट्रो स्टेशन बंद

सोमवार, 20 जुलाई को दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की तरफ से जानकारी दी गई कि पटेल चौक, राजीव चौक, उद्योग भवन, सेवा तीर्थ और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सभी पर एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से बंद रहने वाली है. हालांकि, अब राजीव चौक और सेंट्ल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों इंटरचेंज और एंट्री-एग्जिट को खोल दिया गया है. वहीं जंतर-मंतर पर धरना दे रहे सीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. प्रदर्शनकारी नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. इसी मांग को लेकर आज सीजेपी संसद मार्च कर रही है. रविवार रात से ही जंतर-मंतर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

Service Update Due to Security reason, Janpath, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Central Secretariat and Seva Teerth metro stations have been closed till further instructions. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 20, 2026

ये भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session: संसद के मॉनसून सत्र की आज से होगी शुरुआत, यहां जानें – क्या है सरकार का एजेंडा?

5 मेट्रो स्टेशनों पर खास नजर

दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली इलाके के कई मेट्रो स्टेशनों पर खास नजर रहेगी. इनमें राजीव चौक, बाराखंभा रोड, पटेल चौक, सेवा तीर्थ और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. पुलिस यहां आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखेगी. जरूरत पड़ने पर इन स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: Sonam Wangchuk Hunger Strike: 3 मांगें मानीं तो आज खत्म हो सकता है सोनम वांगचुक का अनशन, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी देना…