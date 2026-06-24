Delhi Mein Barish Kab Hogi: इन दिन होगी दिल्ली में मानसून की एंट्री, दिल्लीवालों का इंतजार हुआ खत्म; बारिश समेत आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Delhi Mein Barish Kab Hogi: दिल्ली में मंगलवार, 23 जून को आई धूल भरी आंधी ने तेज धूप से कुछ देर के लिए राहत दी, लेकिन तुरंत मॉनसून की बारिश की उम्मीद कर रहे लोगों को थोडा और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की तरफ साउथ-वेस्ट मॉनसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है, जिससे लंबे समय से इंतजार किए जा रहे बारिश के मौसम में देरी हो रही है.

आज 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर

हालांकि, साल के इस समय के हिसाब से तापमान असामान्य रूप से ज्यादा रहा. धूल भरी आंधी के बाद भी, दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा तापमान 40°C से ऊपर रहा, जिससे बेचैनी का लेवल बढा हुआ है.

दिल्ली में मॉनसून कब आएगा?

आम तौर पर, मॉनसून हर साल 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है. लेकिन, इस साल मॉनसून की चाल उम्मीद से धीमी रही है. मौसम वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि पूरा सिस्टम अपने तय समय से लगभग 10 से 15 दिन पीछे चल रहा है. इस वजह से, जून के आखिर तक दिल्ली में ज्यादा मॉनसून की बारिश नहीं हो सकती है. जुलाई के पहले सप्ताह तक दिल्ली में मानसून आने की संभावना वर्तमान मौसम आकलन के अनुसार, दिल्ली में 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच पहली महत्वपूर्ण मानसून वर्षा होने की संभावना है.

दिल्ली मौसम पूर्वानुमान

आईएमडी ने बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है हालांकि पूर्ण मानसून की स्थिति अभी आनी बाकी है, दिल्लीवाले अगले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं. पूर्वानुमान के मुताबिक, राजधानी क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. इन मौसम गतिविधियों से भीषण गर्मी से रुक-रुक कर राहत मिलने की उम्मीद है.

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26 जून तक आंधी-तूफान का अलर्ट

दिल्ली NCR में 26 जून तक आंधी-तूफान का अलर्ट. मौसम एजेंसियों ने संकेत दिया है कि 26 जून तक तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान जारी रहने की संभावना है. इन तूफानी घटनाओं के दौरान दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में हवा की स्पीड 50-60 kmph तक पहुंच सकती है.

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