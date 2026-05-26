Delhi me Barish Kab Hogi: दिल्ली में आसमान से बरसेगी राहत! IMD ने बताया कब बदलेगा मौसम

Delhi me Barish Kab Hogi: मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. मॉनसून से पहले आसमान में कभी बादल छा काटे हैं तो कभी कड़कती धूप निकल आती है. दिल्ली-NCR में गर्मी ने अलग ही तहलका मचाया हुआ है. वहीँ मौसम को लेकर मौसम विभाग का कहना है है कि राजधानी के लोगों को अगले तीन दिनों तक इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा. चिलचिलाती धूप की वजह से तापमान अच्छा खासा बढ़ेगा, सिर्फ यही नहीं लू चलने की संभावना भी बनी हुई है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने 28 मई तक के लिए ‘येलो अलर्ट’ भी जारी कर दिया है. लेकिन, आने वाले दिनों में बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

कब होगी बारिश ?

वहीँ बता दें कि, 28 मई की शाम से एक ‘पश्चिमी विक्षोभ’ की वजह से अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है. इतना ही नहीं बल्कि इससे तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी. मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. पूरे दिन आसमान साफ़ रहेगा और तेज़ धूप खिली रहेगी. लोगों को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली गर्म हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है.

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फिर खराब हुई हवा की गुणवत्ता

इस बीच, मंगलवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 304 दर्ज किया गया. यह ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में आता है. NCR के अन्य शहरों में भी हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ से लेकर ‘खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में इन स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

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