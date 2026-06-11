Delhi Weather Today 11 June: ‘आज रपट जाएं तो’ वाला मौसम आने वाला है! अगले 3 घंटे में दिल्ली का मौसम होगा सुहाना; तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

Delhi Me Aaj Barish Hogi Rain Alert Today: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. हालांकि, अब मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी घंटों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

अगले 3 घंटों में आंधी, बिजली और बारिश की संभावना

मौसम विभाग की ओर से जारी संदेश के अनुसार, अगले 3 घंटों के भीतर जिले और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर बिजली चमकने, हल्की बारिश और मध्यम तीव्रता की आंधी आने की संभावना है. हवाओं की गति 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है.

43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान

बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में गर्मी अपने चरम पर रही. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, रिज और पालम जैसे इलाकों में तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अयानगर में 43.0 डिग्री, जबकि लोधी रोड और सफदरजंग में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज-चमक की घटनाएं देखने को मिलीं, लेकिन इससे तापमान में केवल मामूली गिरावट ही दर्ज की गई.

IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने 11 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं, बिजली गिरने और बारिश की संभावना बनी हुई है. शाम और रात के समय हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो कुछ क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें. वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कब पहुंचेगा मानसून?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 से 30 जून के बीच दिल्ली-एनसीआर में दस्तक दे सकता है. मानसून के आगमन के साथ ही उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम का स्वरूप बदल जाएगा और लंबे समय से जारी भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.

