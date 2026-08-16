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दिल्ली से खौफनाक CCTV फुटेज वायरल: MCD सफाईकर्मी की सरेआम हत्या, तमाशा देखते रहे राहगीर; साथी कर्मचारियों ने काटा बवाल!

दिल्ली के कल्याणपुरी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां रोजाना की तरह तड़के सुबह काम कर रहे MCD सफाई कर्मचारी की सरेआम चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना से आहत सफाईकर्मी धरने पर बैठ गए हैं.

By: Kajal Jain | Published: August 16, 2026 4:59:29 PM IST

दिल्ली से खौफनाक CCTV फुटेज वायरल: काम कर रहे MCD सफाईकर्मी की सरेआम हत्या, तमाशा देखते रहे राहगीर; साथी कर्मचारियों ने काटा बवाल!
दिल्ली से खौफनाक CCTV फुटेज वायरल: काम कर रहे MCD सफाईकर्मी की सरेआम हत्या, तमाशा देखते रहे राहगीर; साथी कर्मचारियों ने काटा बवाल!


देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक और खौफनाक घटना सामने आई है. पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रविवार सुबह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) के एक सफाई कर्मचारी की दिनदहाड़े बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है. इस खौफनाक हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है जिसके बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है. घटना से गुस्साए अन्य सफाई कर्मचारियों ने मौके पर जमकर प्रदर्शन और धरना दिया, जिनकी मांग है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार भी न्याय की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ खौफनाक मंजर

इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है. फुटेज में दिख रहा है कि रविवार सुबह करीब 7:27 बजे अनिल अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे थे, तभी पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक शख्स कुछ दूरी पर उनका इंतजार कर रहा था. आरोपी ने अपनी टी-शर्ट के पीछे छिपाकर एक धारदार हथियार रखा हुआ था. इसके बाद आरोपी अनिल के पास पहुंचा और दोनों के बीच कुछ सेकेंड तक कहासुनी हुई. गुस्से में आकर आरोपी ने सरेआम अनिल के पेट में चाकू घोंप दिया.

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हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त वहां से कई राहगीर और एक मोटरसाइकिल सवार गुजरे, लेकिन किसी ने भी घायल कर्मचारी की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई. हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. वीडियो में घायल अनिल अपने पेट को पकड़े हुए कुछ दूर तक चलते नजर आते हैं और फिर जमीन पर गिरकर बेसुध हो जाते हैं. पुलिस फिलहाल इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और इलाके के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

पहले बताया एक्सीडेंट, मौके पर पहुंचे तो पता चला हत्या

ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक, अनिल के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से उन्हें पहले फोन कर यह सूचना दी गई थी कि अनिल का एक्सीडेंट हो गया है. लेकिन जब वे लोग मौके पर पहुंचे, तो उन्हें सच पता चला कि उनके बेटे को बेरहमी से चाकू मारा गया है. परिवार का कहना है कि अनिल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वे यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से उसकी जान क्यों ले ली. सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और वहां से अहम सबूत जुटाए.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश के लिए बनाई गई टीमें

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या के पीछे की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस हमले में सिर्फ एक शख्स शामिल था या उसके साथ कोई और भी था. पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने का दावा कर रही है.

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Tags: crime newsdelhi crime newsmcd worker
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