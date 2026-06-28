Delhi Toll Tax Increase: दिल्ली में एंट्री अब पड़ेगी भारी! कमर्शियल गाड़ियों पर हर साल बढ़ेगा टोल टैक्स

Delhi Toll Tax Increase: दिल्ली में एंट्री अब हर साल महंगी हो सकती है. एमसीडी ऐसा नियम लाने की तैयारी में है, जिसके लागू होते ही राजधानी में आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का टोल टैक्स हर साल 5% बढ़ जाएगा.

हर साल 5% टोल बढ़ाने की तैयारी

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला तुरंत नहीं होता. सबसे पहले इसका प्रस्ताव तैयार किया जाता है. इसके बाद अलग-अलग कमेटियों, नगर निगम सदन और दिल्ली सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है. अगर सरकार दिल्ली नगर निगम (टोल टैक्स) बायलॉज, 2007 में बदलाव को मंजूरी देकर नोटिफाई कर देती है, तो सदन की स्वीकृति के बाद हर साल टोल टैक्स अपने आप 5% बढ़ जाएगा.

बैठक में प्रस्ताव हुआ पास

गुरुवार को निगम सदन की बैठक के दौरान टोल टैक्स बायलॉज ये प्रस्ताव पास किया गया है. ये संशोधन बायलॉज एमसीडी को दिल्ली की सीमा में एंट्री लेने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने अधिकार देता है. इसके अलावा एक दूसरे प्रस्ताव में 7-एक्सल और उससे अधिक एक्सल वाले ट्रकों के लिए एक अलग से नई कैटेगरी शुरू की जाएगी. जिसमें ट्रकों की हर एंट्री पर 2,000 रुपये का टोल टैक्स लगेगा. इसके अलावा 60,000 रुपये का मंथली पास भी बनवाया जा सकता है.

हर बार दिल्ली में एंट्री करने पर टोल टैक्स इस तरह होगा:

टैक्सी और टेम्पो: ₹100

बस और कैंटर: ₹200

6 पहियों (2 एक्सल) वाले ट्रक: ₹400

10 पहियों (3 एक्सल) वाले ट्रक: ₹800

4 से 6 एक्सल वाले बड़े ट्रक: ₹2,000

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अक्टूबर तक 20 बॉर्डर टोल प्लाजा बैरियर-फ्री

एमसीडी टोल टैक्स बढ़ोतरी को लेकर अधिकतम संभावित शुल्क तय कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट और AQMC के निर्देशों पर लागू हो सकते हैं. नए मल्टी-लेन फ्री-फ्लो सिस्टम के तहत बैरियर हटाकर टोल वसूली होगी. इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है. अक्टूबर तक 20 बॉर्डर टोल प्लाजा बैरियर-फ्री होंगे और दिसंबर 2026 तक सभी टोल पॉइंट्स पर यह सिस्टम लागू करने की योजना है.