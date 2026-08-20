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Delhi Master Plan 20247: 40 लाख नए फ्लैट, 695 KM मेट्रो और… ऐसा होगा दिल्ली का नया मॉडल

Delhi Master Plan 2047: केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज (20 अगस्त, 2026) को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है. उन्होंने इसे दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया.

By: Shristi S | Published: August 20, 2026 5:50:51 PM IST

मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज दिल्ली का मास्टर प्लान 2047 जारी किया
मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज दिल्ली का मास्टर प्लान 2047 जारी किया


Delhi Development Plan 2047: केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज (20 अगस्त, 2026) को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है. उन्होंने इसे दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया.  इस खास पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के लॉन्च पर दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ मौजूद थे.

मनोहर लाल ने कहा कि ‘मास्टर प्लान दिल्ली 2047’ का लक्ष्य दिल्ली को वर्ल्ड-क्लास शहर बनाना है. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल  ने लोगों की सुविधा के लिए 40 लाख नए फ्लैट बनाने से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने तक के प्लान का एलान किया. अनुमान है कि 2047 तक राजधानी की आबादी 32 मिलियन तक पहुंच जाएगी. ये 40 लाख नए फ्लैट उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे. आइए जानते हैं कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राजधानी के लोगों को क्या-क्या मिलेगा.

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दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में क्या एलान किया गया है?

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 40 लाख नए फ्लैट बनाए जाएंगे,  पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, पुराने फ्लैटों का रेनोवेशन किया जाएगा, प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा, ऊंचाई की पाबंदियां हटा दी जाएंगी (कुछ इलाकों को छोड़कर) और क्लाउड किचन के बारे में भी एलान किया गया.

मेट्रो और RRTS पर बड़ी घोषणाएं

मास्टर प्लान की घोषणा के दौरान, यह भी घोषणा की गई कि दिल्ली मेट्रो को मौजूदा 416 किलोमीटर से बढ़ाकर 695 किलोमीटर किया जाएगा. इसके अलावा, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए छह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की घोषणा की गई. मास्टर प्लान में मेट्रो और RRTS स्टेशनों के आसपास रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) को बढ़ावा देने की योजनाएं भी शामिल हैं. मेट्रो कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जाएगा.

Tags: delhimanohar lal khattarrekha gupta
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