दिल्ली के मंगोलपुरी के प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, सुरक्षा पर उठे सवाल

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि आरोपी मंदिर के दान पात्र को निशाना बनाकर फरार हो गए. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा सकती है.

क्या है वायरल वीडियो?

मंदिर में चोरी की घटना का जो सीसीटीवी सामने आया है, इसमें देखा गया कि आरोपी चुपके से मंदिर के अंदर घुसता है और मंदिर में रखे दान पात्र को निशाना बनाता है. उसमें रखे सारे रुपयों को लेकर वह भाग जाता है. मंदिर के पुजारी प्रेम चंद्र पांडे ने बताया कि चोरी की घटना रविवार को सुबह 3 बजे हुई. जब साढ़े चार बजे के आसपास एक महिला पूजा करने आई, तब इस बात का पता चल पाया.

श्रद्धालुओं में है नाराजगी