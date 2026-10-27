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दिल्ली के मंगोलपुरी के प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, सुरक्षा पर उठे सवाल

Kali Mata Temple Robbery: दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. आरोपी मंदिर के दान पात्र को निशाना बनाकर फरार हो गया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 27, 2026 11:44:10 AM IST

दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में हुई चोरी
दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में हुई चोरी


दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि आरोपी मंदिर के दान पात्र को निशाना बनाकर फरार हो गए. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा सकती है.

क्या है वायरल वीडियो?

मंदिर में चोरी की घटना का जो सीसीटीवी सामने आया है, इसमें देखा गया कि आरोपी चुपके से मंदिर के अंदर घुसता है और मंदिर में रखे दान पात्र को निशाना बनाता है. उसमें रखे सारे रुपयों को लेकर वह भाग जाता है. मंदिर के पुजारी प्रेम चंद्र पांडे ने बताया कि चोरी की घटना रविवार को सुबह 3 बजे हुई. जब साढ़े चार बजे के आसपास एक महिला पूजा करने आई, तब इस बात का पता चल पाया. 



श्रद्धालुओं में है नाराजगी

काली माता मंदिर में चोरी की घटना के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी है. वहीं, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान किए जाने की संभावना है. फिलहाल, मामले में जांच की जा रही है. 

Tags: delhi newsDelhi Temple TheftKali Mata Temple TheftMangolpuri News
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