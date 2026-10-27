दिल्ली के मंगोलपुरी के प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, सुरक्षा पर उठे सवाल

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दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि आरोपी मंदिर के दान पात्र को निशाना बनाकर फरार हो गए. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा सकती है.
क्या है वायरल वीडियो?
मंदिर में चोरी की घटना का जो सीसीटीवी सामने आया है, इसमें देखा गया कि आरोपी चुपके से मंदिर के अंदर घुसता है और मंदिर में रखे दान पात्र को निशाना बनाता है. उसमें रखे सारे रुपयों को लेकर वह भाग जाता है. मंदिर के पुजारी प्रेम चंद्र पांडे ने बताया कि चोरी की घटना रविवार को सुबह 3 बजे हुई. जब साढ़े चार बजे के आसपास एक महिला पूजा करने आई, तब इस बात का पता चल पाया.
दिल्ली में प्राचीन काली माता मंदिर भी चोरों के निशाने पर! मंगोलपुरी खुर्द में तड़के 4 बजे ताला तोड़कर दान पात्र ले गया युवक। पूरी वारदात CCTV में कैद, पुलिस जांच में जुटी है। आखिर मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? #DelhiNews #TempleTheft https://t.co/nphuUB3605
— TheHawk (@thehawk) October 27, 2026
श्रद्धालुओं में है नाराजगी
काली माता मंदिर में चोरी की घटना के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी है. वहीं, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान किए जाने की संभावना है. फिलहाल, मामले में जांच की जा रही है.
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