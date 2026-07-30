'पापा, दादी को...' दरवाजा बंद करके फावड़ा उठाया और मां पर टूट पड़ा दरिंदा, मासूम की चीखों से नहीं पिघला दिल!

देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद झकझोर देने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया है. दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके के मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र स्थित खड़क गांव के यूपी कॉलोनी में एक शराबी बेटे ने अपनी ही 60 वर्षीय बुजुर्ग मां को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि मां ने उसे शराब पीने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था. नशे की लत में इंसान किस हद तक अंधा हो सकता है, इस घटना ने उसे एक बार फिर साबित कर दिया है. आरोपी बेटे आमोद पंडित ने पहले तो अपनी बुजुर्ग मां चिंता देवी के साथ लात-घूंसों से मारपीट की और जब इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने घर में रखे फावड़े से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस जघन्य हत्याकांड ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि आसपास के पूरे इलाके और हर सुनने वाले की रूह को कंपा कर रख दिया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह खौफनाक वारदात मंगलवार रात की है. आरोपी आमोद पंडित शराब पीने का आदि था और अक्सर घर में पैसों के लिए हंगामा करता था. मृतका चिंता देवी किसी तरह लोगों से मांगकर अपना गुजर-बसर करती थीं और जो पैसे जमा करती थीं, वो भी आरोपी बेटा उन्हें भी अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए छीन लेता था. मंगलवार की रात जब आमोद नशे की हालत में घर लौटा और उसने अपनी मां से शराब के लिए और पैसे मांगे, तो मां ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया. बस इसी बात पर आरोपी का पारा चढ़ गया और वह हिंसा पर उतर आया.

मासूम पोते के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं पसीजा दिल

मृतका की बहू गणिता देवी ने इस पूरी घटना के बारे में दिल दहला देने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त आरोपी की पत्नी और उसका छोटा बेटा भी वहीं मौजूद थे. मासूम पोता रोते-गिड़गिड़ाते हुए अपने पिता से कह रहा था, ‘पापा, दादी को मत मारो!’ लेकिन नशे में धुत दरिंदे पिता ने अपने ही मासूम बच्चे को धक्का देकर दूर हटा दिया. इतना ही नहीं, हैवानियत की हदें पार करते हुए आरोपी ने हमले के दौरान घर का मेन गेट अंदर से बंद कर लिया था, ताकि पड़ोसियों या घर के दूसरे लोगों को अंदर आकर बुजुर्ग महिला को बचाने का मौका न मिल सके.

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही महरौली पुलिस थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल चिंता देवी को तुरंत सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आमोद मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जल्द ही दबोच लिया. पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस दर्दनाक घटना ने घरों के भीतर बढ़ते नशे के कोढ़ और उससे उपजी घरेलू हिंसा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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