Delhi Fire Incident: बीमार पिता को देखने आए थे परिवार के 8 सदस्य, मालवीय नगर अग्निकांड में जिंदा जले

Delhi Malviya Nagar Fire: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में एक होटल में कल यानी बुधवार (03 जून, 2026) को भीषण आग लगी थी. जिसकी वजह से 21 लोगों की जान चली गई थी. मरने वालों में कथित तौर पर अग्रवाल परिवार के 8 सदस्य शामिल हैं, जो गुरुग्राम के सेक्टर-46 के रहने वाले थे. यह परिवाल अपने एक बुजुर्ग सदस्य के इलाज के लिए दिल्ली आया था, लेकिन एक भयानक हादसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राधेश्याम अग्रवाल की उम्र 80 साल से ज्यादा बताई जा रही है. जिन्हें मालवीय नगर के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका फेफड़ों से जुड़ी बीमारी का इलाज चल रहा था. जिनकी देखभाल के लिए परिवार के सदस्य हॉस्पिटल के पास ही एक होटल में कमरा लेकर रहने लगे थे.

परिवार के 8 सदस्य जिंदा जले

बताया जा रहा है कि हादसे के समय राधेश्याम अग्रवाल के 48 वर्षीय बेटे विवेक अग्रवाल, उनकी बहू तरजनी अग्रवाल, पत्नी और उनकी 2 पोतियां जीविषा और वार्या मौजूद थीं. दुख की बात है कि आग लगने और उसके बाद सिलेंडर फटने से उनमें से कोई भी बच नहीं पाया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. शायद इस दुखद घटना का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू यह है कि राधेश्याम को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि उनकी पत्नी, बेटा, बहू और दोनो पोतियां अब दुनिया में नहीं रहीं. मैक्स अस्पताल में मौजूद परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं.

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इसके अलावा, तरजनी अग्रवाल के मायके की तरफ से 3 रिश्तेदार राजस्थान से दिल्ली आए थे. वे खास तौर पर राधेश्याम अग्रवाल की सेहत का हालचाल जानने और उनसे मिलने आए थे. बदकिस्मती से वे भी उसी होटल में रुके हुए थे और इस भयानक आग में उनकी भी जान चली गई. कुल मिलाकर इस दुखद घटना में अग्रवाल परिवार और उनके करीबी रिश्तेदारों के 8 लोगों की जान चली गई.

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