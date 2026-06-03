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Malviya Nagar Fire Hotel: क्या होता है Bed & Breakfast लाइसेंस? मालवीय नगर हादसे के बाद उठे बड़े सवाल

Malviya Nagar Fire Hotel: इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जबकि दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 3, 2026 3:54:07 PM IST

क्या होता है Bed & Breakfast लाइसेंस?
क्या होता है Bed & Breakfast लाइसेंस?


What is Bed and Breakfast License: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित एक इमारत में लगी भीषण आग ने बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) लाइसेंस व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. जानकारी के अनुसार, जिस इमारत में आग लगी, वह कथित तौर पर B&B लाइसेंस के आधार पर संचालित हो रही थी, जबकि वहां पूर्ण रूप से एक व्यावसायिक होटल चलाया जा रहा था.

इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जबकि दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर B&B लाइसेंस क्या होता है और इसका दायरा कितना सीमित है.

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क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) लाइसेंस?

B&B का अर्थ “बेड एंड ब्रेकफास्ट” यानी रात में ठहरने की सुविधा और सुबह नाश्ता उपलब्ध कराना है. यह व्यवस्था मूल रूप से उन मकान मालिकों के लिए बनाई गई थी जिनके घर में कुछ अतिरिक्त कमरे होते हैं. ऐसे लोग पर्यटकों या यात्रियों को घरेलू माहौल में रहने की सुविधा दे सकते हैं. इस योजना का उद्देश्य होटल व्यवसाय चलाना नहीं, बल्कि घरेलू आवास उपलब्ध कराना है. B&B लाइसेंस केवल आवासीय संपत्तियों के लिए दिया जाता है और मकान मालिक का उसी परिसर में रहना अनिवार्य माना जाता है.

 दिल्ली में क्यों शुरू की गई थी यह योजना?

भारत सरकार के ‘इंक्रीडिबल इंडिया’ अभियान के तहत 2007 में B&B योजना शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को किफायती आवास उपलब्ध कराना था. 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले इस योजना को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया क्योंकि राजधानी में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद थी.

इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे:

  • होटलों की कमी को पूरा करना.
  • विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवारों और संस्कृति से जोड़ना.
  • मकान मालिकों को अतिरिक्त आय का अवसर देना.
  • सस्ते और सुरक्षित आवास विकल्प उपलब्ध कराना.

B&B और कमर्शियल होटल में क्या अंतर है?

B&B और होटल के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके संचालन के स्वरूप में है. B&B पूरी तरह आवासीय व्यवस्था है, जहां सीमित कमरों में मेहमानों को रहने और नाश्ते की सुविधा मिलती है. इसमें मालिक का उसी भवन में रहना जरूरी होता है.

वहीं, कमर्शियल होटल पूरी तरह व्यावसायिक इकाई होता है. इसके लिए नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों से विभिन्न प्रकार की मंजूरी और लाइसेंस लेने पड़ते हैं. होटल में रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस रूम, व्यावसायिक सेवाएं और बड़ी संख्या में मेहमानों के ठहरने की सुविधा होती है. अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य होता है.

B&B लाइसेंस कैसे मिलता है और क्या हैं इसकी शर्तें?

दिल्ली में B&B लाइसेंस पर्यटन विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता है. आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. लाइसेंस पाने के लिए भवन का कानूनी रूप से निर्मित आवासीय संपत्ति होना जरूरी है. इसके अलावा कमरों का निर्धारित आकार, स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा किट और बुनियादी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध होना भी आवश्यक है.

हाल ही में प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार, आवेदक स्वयं प्रमाणन के आधार पर आवेदन कर सकेंगे और निर्धारित समय में लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, संबंधित विभागों को किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा.

लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारियां और नियमों का पालन

B&B लाइसेंस धारकों को कई नियमों का पालन करना होता है. प्रत्येक मेहमान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है. विदेशी नागरिकों के मामले में पासपोर्ट और वीजा संबंधी जानकारी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करानी होती है. इसके अलावा लाइसेंस की सभी शर्तों का लगातार पालन करना आवश्यक होता है.

मालिक को अग्नि सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव करना पड़ता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि B&B लाइसेंस के तहत किसी प्रकार की व्यावसायिक होटल गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती. यदि कोई व्यक्ति इस लाइसेंस का उपयोग कमर्शियल होटल चलाने के लिए करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. मालवीय नगर की घटना के बाद अब इस व्यवस्था की निगरानी और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

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Tags: Delhi Homestay Rulesdelhi newsMalviya Nagar Fire HotelMalviya Nagar Fire Hotel LicenseWhat is Bed and Breakfast License
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