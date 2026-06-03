Delhi Malviya Nagar Fire: ’10 मिनट पहले, फिर…’ धुएं से भर गई पूरी इमारत; चश्मदीदों ने सुनाई अग्निकांड की खौफनाक कहानी

Delhi Malviya Nagar Fire: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. होटल में लगी आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगते ही पूरे भवन में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस इमारत में आग लगी, वहां ज्यादातर लोग पास के मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजन ठहरे हुए थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह इमारत मौत के जाल में बदल जाएगी.

दमकल ने 37 लोगों को सुरक्षित निकाला

दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुख्य अधिकारी एके मलिक ने बताया कि सुबह करीब 8:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआत में सात दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए बाद में और टीमें तैनात की गईं.बचाव अभियान के दौरान 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. करीब 10:25 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और इसके बाद इमारत को सील कर दिया गया.

इमारत की बनावट बनी हादसे की बड़ी वजह?

अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन इमारत की बनावट ने नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया. बताया गया कि भवन चारों तरफ से बंद था और पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं था.खिड़कियां बंद होने की वजह से धुआं तेजी से पूरे भवन में फैल गया, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया.

’10 मिनट पहले बाहर निकला था मेरा भाई’

बांग्लादेश से अपनी मां का इलाज कराने दिल्ली आए 26 वर्षीय मिनहाजुल हसन ने बताया कि उनकी मां का घुटने का ऑपरेशन होना था और परिवार पिछले पांच दिनों से इसी इमारत में ठहरा हुआ था.उन्होंने बताया कि उनका भाई आग लगने से करीब 10 मिनट पहले ही इमारत से बाहर निकला था. हालांकि परिवार के पासपोर्ट और अन्य जरूरी सामान अब भी भवन के अंदर रह गए हैं. मिनहाजुल के मुताबिक इमारत में वेंटिलेशन की व्यवस्था बेहद खराब थी और बाथरूम तक में खिड़कियां नहीं थीं.

दमकल के देर से पहुंचने का आरोप