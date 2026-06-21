Delhi Maid Murder: ‘डॉक्टर साहब पीछे…’, मरने से पहले दोस्त को नौकरानी मीना ने बता दी थी जुल्म की पूरी कहानी; खोला था पड़ा राज़

Delhi Maid Murder: दक्षिण-पूर्व दिल्ली के ईस्ट ऑफ़ कैलाश मेंनौकरानी मीना (45) की बेरहमी से हुई हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. जिसे जानकर हर कोई हैरान है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीना, पिछले 25 सालों से लोगों के घरों में काम कर रही थी और कहीं से भी उसे लेकर कोई ऐसी शिकायत नहीं थी की वो बईमान है या फिर उसने कभी कोई गद्दारी की है. लेकिन मीना ने अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले ही डॉ. मनीष गुप्ता के बदलते और गलत बर्ताव को लेकर गहरी चिंता जताई थी. शुरुआती जांच के दौरान, आरोपी डॉक्टर ने बैट और चाकू से हमला करके मीना की हत्या करने की बात भी कबूल कर ली.

डॉक्टर पुलिस को कर रहा गुमराह

जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कभी डिप्रेशन से पीड़ित होने का दावा करता है तो कभी यह बेतुका आरोप लगाता है कि मीना काला जादू कर रही थी. फिर भी, पीड़िता के करीबी लोगों से हुई बातचीत से इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर एक अलग और चौंकाने वाली कहानी सामने आती है.चलिए जान लेते हैं पूरा मामला.

NEET पेपर लीक विवाद के बावजूद लातूर पर कायम है छात्रों का भरोसा, हजारों युवाओं का बना हुआ है पसंदीदा एजुकेशन हब

डॉक्टर ने कर दी थी हद पार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, माउंट कैलाश सोसाइटी में कपड़े प्रेस करने का काम करने वाली रामवती ने मीना को एक शांत महिला बताया जो अपने काम से काम रखती थी. इतना ही नहीं उसने बताया कि मीना हमेशा डॉक्टर की पत्नी की तारीफ़ करती थी. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से उसे डॉ. गुप्ता के व्यवहार से असहजता महसूस हो रही थी. रामवती के अनुसार, मीना ने उससे कहा था, “पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर मुझ पर बहुत कड़ी नज़र रख रहे हैं. जब भी मैं घर में काम करती हूँ, तो वे अक्सर मेरे पीछे-पीछे घूमते हैं.” डॉक्टर इस बात पर ज़ोर देते थे कि हर काम उनकी आँखों के सामने ही किया जाए.