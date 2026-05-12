Delhi Mahila Samriddhi Yojana 2026: CM रेखा का बड़ा तोहफा! दिल्ली की किन महिलाओं को मिलेंगे ₹2500? जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

Delhi Mahila Samriddhi Yojana 2026: दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! दरअसल, दिल्ली सरकार जल्द ही ‘महिला समृद्धि योजना’ या ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत ₹2,500 का मासिक भत्ता देने की तैयारी कर रही है. बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जून के पहले हफ़्ते में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. बता दें कि पहल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान BJP द्वारा किया गया एक अहम चुनावी वादा था. इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले ही तैयार किया जा चुका है. वहीं अब कहा जा रहा है कि इस योजना का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ किया जा सकता है. इतना ही नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना से गरीब परिवारों की लगभग 17 लाख महिलाओं को फ़ायदा होने की आशंका जताई जा रही है.

महिलाओं को आर्थिक मदद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ के आवंटन की घोषणा की थी. वहीँ पिछले साल भी इसी तरह का बजटीय प्रावधान किया गया था; हालाँकि, उस समय सही जानकारी और ज़मीनी तैयारी की कमी के कारण इस योजना को लागू नहीं किया जा सका था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि इस बार, इस योजना को पूरी जाँच-पड़ताल और सत्यापन के बाद ही लागू किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका पूरा फ़ायदा उन महिलाओं तक पहुँचे जिन्हें इसकी सचमुच ज़रूरत है.

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किन महिलाओं को होगा फायदा ?

इस योजना के लिए पात्रता के मानदंड भी तय कर दिए गए हैं. केवल वो महिलाएँ जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड है और जो गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं, वे ही इस योजना के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी. यह पहल दिल्ली में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है. सरकार का मकसद ज़रूरतमंद महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देना है, ताकि वे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें. इस योजना के लागू होने से लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है.