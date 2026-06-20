Home > दिल्ली > कोई हिंदू कोई मुस्लिम! 3 शादी कर अतीक बना रहा था रंगरलियां, जैसे ही लगी दूसरी पत्नी को भनक; सड़क पर कर डाली कुटाई

कोई हिंदू कोई मुस्लिम! 3 शादी कर अतीक बना रहा था रंगरलियां, जैसे ही लगी दूसरी पत्नी को भनक; सड़क पर कर डाली कुटाई

Love Jihad | Extramarital Affair: आज के दौर बढ़ते एक्सट्रामैरिटल अफेयर ने युवाओं की टेंशन बढ़ा दी है. आज कल लोग शादी करने से पहले १०० बार सोचते हैं और उसके पीछे की वजह है एक्सट्रामैरिटल अफेयर और उसमे होने वाले क्राइम.

By: Heena Khan | Published: June 20, 2026 8:22:35 AM IST

extramarital affair and love jihad case
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Love Jihad | Extramarital Affair: आज के दौर बढ़ते एक्सट्रामैरिटल अफेयर ने युवाओं की टेंशन बढ़ा दी है. आज कल लोग शादी करने से पहले १०० बार सोचते हैं और उसके पीछे की वजह है एक्सट्रामैरिटल अफेयर और उसमे होने वाले क्राइम. वहीं अब दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सागरपुर इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां तब ज़बरदस्त हंगामा हुआ जब एक महिला ने सड़क के बीचों-बीच एक आदमी की चप्पलों और थप्पड़ों से खूब पिटाई कर डाली. जानकारी के मुताबिक, इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. महिला का कहना है कि जिस आदमी को वो अपना पति समझती थी, उसने अपनी असली पहचान छिपाकर उससे शादी रचाई. उसका कहना है कि, आदमी का असली नाम अतीक खान है, लेकिन उसने ‘प्रतीक आर्य’ बनकर उससे मंदिर में शादी रचाई. इसके बाद उसे जानकारी मिली है कि वो पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी दिल्ली में रहती थी.

निकाह का बनाया दबाव

सिर्फ यही नहीं महिला ने ये भी आरोप लगाया कि शादी के बाद, आदमी और उसके परिवार ने उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला और निकाह का भी. इसके अलावा, उसने उस पर धोखाधड़ी, झूठी पहचान बताकर शादी करने और आर्थिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी ने बार-बार उससे पैसे और गहने लिए, इतना ही नहीं यह कहकर कि वो उन्हें दिल्ली में रह रही अपनी पहली पत्नी को देगा. उसका कहना है कि कुछ समय से वो उसे छोड़कर दिल्ली में रह रहा था और उससे दूरी बनाए हुए था.

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सड़क पर ही की पत्नी की कुटाई 

असली ट्विस्ट तो कहानी में तब आया जब महिला आरोपी की तलाश में लखनऊ से दिल्ली आई. इसे लेकर उसका कहना है कि आदमी के परिवार ने उसे गुमराह किया और यह बात छिपाई कि वो दिल्ली में है. लेकिन, काफ़ी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि आरोपी अपने माता-पिता और पहली पत्नी के साथ सागरपुर इलाके में रह रहा था. जिसके बाद, दोनों का सड़क पर आमना-सामना हुआ और मामला तेज़ी से बढ़ गया. वायरल वीडियो में महिला आदमी को थप्पड़ मारती और उससे बहस करती नजर आ रही है, वहीं वहाँ मौजूद दूसरी महिलाएँ बीच-बचाव कर रही हैं.

ये मामला जैसे ही बड़का घटना की सूचना तुरंत इमरजेंसी नंबर 112 पर दी गई. दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई. पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच कर रही है. महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में झूठी पहचान बताकर शादी करना, धर्म परिवर्तन, धोखाधड़ी और दूसरी शादी शामिल हैं. 

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Tags: delhi newsextramarital affairhome-hero-pos-5love jihad case
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