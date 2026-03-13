Home > दिल्ली > Delhi Lok Adalat 2026: लोक अदालत की तारीख बदली, 14 मार्च को नहीं; अब इस दिन मिलेगा मामलों का समाधान

Delhi Lok Adalat 2026: लोक अदालत की तारीख बदली, 14 मार्च को नहीं; अब इस दिन मिलेगा मामलों का समाधान

Delhi Lok Adalat 2026 date: दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को होने वाला था. लेकिन अब उसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने नई तारीख की भी जानकारी दे दी है.

By: Preeti Rajput | Published: March 13, 2026 3:12:17 PM IST

दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को होने वाला था. लेकिन अब उसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया है.
दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को होने वाला था. लेकिन अब उसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया है.


Delhi Lok Adalat 2026 date: देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को किया जाना था. लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने नई तारीख का भी ऐलान कर दिया है. दरअसल, लोक अदालत में लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा कराने के लिए शामिल होते हैं. इस दिन लोग अपने पुराने चालानों को कम जुर्माने के साथ सेटल या फिर माफ करा सकते हैं.

You Might Be Interested In

किस दिन लगेगी लोक अदालत?

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने नई तारीख को लेकर एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के मुताबिक, 14 मार्च को लगने वाली लोक अदालत का आयोजन अब 22 मार्च को किया जाएगा. 

कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका, और राउज एवेन्यू में किया जाएगा. अगर आपका कोई भी पुराना चालान पेंडिंग है, तो आप भी 22 मार्च के इन कोर्ट में जाकर उसका निपटारा करा सकते हैं. 

You Might Be Interested In

किन मामलों का होगा निपटारा 

नेशनल लोक अदालत में केवल छोटे मामले के माफ या सेटल कराए जा सकते हैं. बड़े आपराधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाता है. 

  • हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनाना
  • गाड़ी को ओवर-स्पीड़ में चलाना
  • ट्रैफिक लाइट जंप करना
  • गलत जगह गाड़ी को पार्क करना
  • PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाना
  • गाड़ी में नंबर प्लेट न होना
  • ड्राइविंग लाइसेंस न होना
  • ट्रैफिक साइन नजरअंदाज करना 

Shantanu Narayen Net Worth: कौन हैं शांतनु नारायण जिन्होंने Adobe को अरबों डॉलर की कंपनी बनाया, जानिए उनकी नेट वर्थ?

दिल्ली लोक अदालत टोकन रजिस्ट्रेशन

  • गाड़ी मालिकों को दिल्ली लोक अदालत के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्टर करना ज़रूरी है. रजिस्टर करने के लिए, आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फ़ॉलो कर सकते हैं.
  • सबसे पहले, ट्रैफ़िक पुलिस या स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ.
  • होमपेज पर “लोक अदालत रजिस्ट्रेशन” ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ-साथ दूसरी ज़रूरी जानकारी भरें.
  • सारी जानकारी ध्यान से चेक करें और फिर फ़ॉर्म सबमिट करें.
  • रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको जो कन्फर्मेशन स्लिप/टोकन मिलेगा, उसे डाउनलोड या सेव कर लें.

Menstrual Leave in India: क्या आप जानते हैं कि भारत के किन राज्यों में मिलती है पीरियड्स लीव?

You Might Be Interested In
Tags: delhiDelhi Lok Adalat 2026Delhi Traffic Challanhome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने के अनोखे फायदे

March 13, 2026

स्किन के लिए टमाटर क्यों है खास? जानिए इसके फायदे

March 12, 2026

इन देशों में नहीं यूज होता है LPG सिलेंडर

March 12, 2026

दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! ऐश्वर्या का भी नाम शामिल

March 12, 2026

गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल

March 11, 2026

गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा...

March 11, 2026
Delhi Lok Adalat 2026: लोक अदालत की तारीख बदली, 14 मार्च को नहीं; अब इस दिन मिलेगा मामलों का समाधान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Lok Adalat 2026: लोक अदालत की तारीख बदली, 14 मार्च को नहीं; अब इस दिन मिलेगा मामलों का समाधान
Delhi Lok Adalat 2026: लोक अदालत की तारीख बदली, 14 मार्च को नहीं; अब इस दिन मिलेगा मामलों का समाधान
Delhi Lok Adalat 2026: लोक अदालत की तारीख बदली, 14 मार्च को नहीं; अब इस दिन मिलेगा मामलों का समाधान
Delhi Lok Adalat 2026: लोक अदालत की तारीख बदली, 14 मार्च को नहीं; अब इस दिन मिलेगा मामलों का समाधान