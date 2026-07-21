दिल्ली में दर्दनाक हादसा! लोधी कॉलोनी की इमारत में लगी भीषण आग, मां और दो बेटियों की मौत

दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई. इस हादसे में एक महिला और उसकी दो बेटियों की झुलसकर मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कब हुई यह घटना?

दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित बीके दत्त कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक घर में भीषण आग लग गई. आपको बता दें कि घटना की सूचना सुबह 10:21 बजे फायर विभाग को मिली. आग इतनी भयावह थी कि इसमें एक महिला और उसकी दो बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.