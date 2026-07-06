Home > क्राइम > शादी के महज 70 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, 3rd फ्लोर पर मिले पर्स-चप्पल और नीचे लाश; ऑफिस से निकलकर मां से की थी आखिरी बात!

शादी के महज 70 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, 3rd फ्लोर पर मिले पर्स-चप्पल और नीचे लाश; ऑफिस से निकलकर मां से की थी आखिरी बात!

आकृति का शव पालिका कुंज स्थित NDMC फ्लैट में मिला है जबकि फोन, पर्स और चप्पल थर्ड फ्लोर पर मिले हैं. पुलिस ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाने की आशंका जताई है. जबकि आकृति के परिजनों ने पति पर हत्या के आरोप लगाए हैं. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

By: Kajal Jain | Last Updated: July 6, 2026 4:44:49 PM IST

शादी के महज 70 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, 3rd फ्लोर पर मिले पर्स-चप्पल और नीचे लाश; ऑफिस से निकलकर मां से की थी आखिरी बात!
शादी के महज 70 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, 3rd फ्लोर पर मिले पर्स-चप्पल और नीचे लाश; ऑफिस से निकलकर मां से की थी आखिरी बात!


राजधानी दिल्ली में शादी के महज 70 दिन बाद ही एक नवविवाहित का सव संदिग्ध हालातों में मिला है. यह मामला दिल्ली के लोधी कॉलोनी एनडीएमसी स्थित पालिका कुंज फ्लैट एरिया का बताया जा रहा है. महिला की 24 अप्रैल को ही लव कम अरेंस मैरिज हुई थी. स्थानीय पुलिस तेजी से मामले की जांच करने में लगी है. लोगों से पूछताछ की जा रही है. एक तरफ घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है तो वहीं नवविवाहिता के परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है. शुरुआती जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं.

70 दिन पहले हुई थी शादी

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नवविवाहिता की पहचान 28 वर्षीय आकृति के रूप में हुई है जिनकी शादी 24 अप्रैल को पुष्प विहार निवासी आरस्तु सिक्का से हुई थी. पति आरस्तु बेरोजगार हैं जबकि ससुर एनडीएमसी में सेक्शन ऑफिसर हैं. आकृति शादी के पहले अपने परिवार के साथ संगम विहार में रहती थी और हाल ही में छतरपुर की एक प्राइवेट कंपनी की सेल्स टीम में कार्यरत थीं. हादसे से कुछ ही देर पहले आकृति अपने ऑफिस से घर वापस लौटी थीं.

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मौत के कुछ देर पहले हुई थी मां का बात

पुलिस की शुरुआती जांच-पड़ताल से पता चला कि नवविवाहित हादसे वाले दिन भी ऑफिस गई थीं. शाम को ऑफिस से निकलने के बाद अपनी मां से बातचीत की थी. शाम 6 बजे शुरु हुई बातचीत करीब 40 मिनट तक चली. फिर अचानक आकृति का संपर्क टूटा और दोबारा बात नहीं हो पाई. देर तक घर ना लौटने पर पति आरस्तु ने आकृति के भाई को कॉल करके उसके घर ने पहुंचने की खबर दी. 

पुलिस ने परिवार को दी शव मिलने की सूचना 

नववविवाहिता आकृति का शव शाम 7:30 बजे पालिका कुंज स्थित एनडीएमसी फ्लैट में मिला था जिसकी सूचना लोधी कॉलोनी थाना पुलिस को मिली. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने शव बरामद किया. एम्स में जांच कराई जिसके बाद आकृति को मृत घोषित कर दिया गया. शव की पहचान करने के बाद रात 9 बजे आकृति के परिजनों को सूचना मिल गई.

पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका

घटनास्थल की जांच-पड़ताल और पूछताछ करने पर पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद आकृति के आत्महत्या करने का अनुमान लगाया जा रहा है. पुलिस को सूचना पर आकृति का शव फ्लैट परिसर में मिला था जबकि पर्स, फोन और चप्पलें तीसरी मंजिल से बरामद की गईं. पुलिस अभी-भी पता लगा रही है कि जब मां से बातचीत से दौरान आकृति का फोन कटा था तो साकेत मेट्रो स्टेशन पर थी लेकिन इतनी जल्दी 15 किमी. दूर पालिका कुंज कैसे पहुंची.

मायके वालों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

शादी के महज 70 दिन बाद बेटी की मौत से परेशान परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही आकृति के पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. परिजनों का दावा है कि पालिका कुंज फ्लैट परिसर में जहां आकृति का शव मिला वहां खून का एक दाग तक नहीं था. यदि पुलिस की सुसाइड की थ्योरी सच है तो तीसरी मंजिल से गिरने के बाद खून क्यों नहीं निकला. उन्होंने बताया कि आकृति ने 1 जुलाई को ही ऑफिस दोबारा जॉइन किया था और ऑफिस में शादी की पार्टी भी दी थी.

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Tags: crime newsdelhi crime newsmurder caseSuicide Casewomen harrasment case
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