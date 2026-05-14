शराब केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता, 5 AAP नेताओं पर चलेगी अवमानना की कार्रवाई

Delhi Liquor Case: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू की. जज ने यह भी कहा कि वह आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगी.

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले की सुनवाई शुरू करते हुए टिप्पणी की कि कुछ प्रतिवादियों द्वारा मेरे और इस कोर्ट के खिलाफ बेहद अपमानजनक, बेहद अवमाननापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की जा रही है. जज ने कहा कि वह इन पोस्ट को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करेंगी.

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