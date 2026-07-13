दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं को सशक्त बनाएगी दिल्ली सरकार! मिलेंगे हर महीने ₹2500, जानें कैसे मिलेगा लाभ और आवेदन की प्रक्रिया

Mahila Samriddhi Yojana Name Change: हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी अपनी प्रमुख योजना ‘महिला समृद्धि योजना’ का नाम बदलकर अब ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया है.

सरकार ने इस योजना का नाम बदलने के साथ ही इसके तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर भी दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं. आइये जानते हैं यह योजना कब तक लॉन्च होगी और इसका लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता क्या है.

हर महिला को मिलेगी ₹2,500 की आर्थिक मदद

‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के अंतर्गत दिल्ली सरकार योजना की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रु. की सहायता राशि प्रदान करेगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. यह सहायता राशि महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष भेजी जाएगी.

योजना के लिए पात्रता

सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें और मापदंड निर्धारित किए हैं. आइये जानते हैं कि वो क्या है:

आयु सीमा: इस योजना का लाभ सिर्फ 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को ही मिल सकता है.

इस योजना का लाभ सिर्फ 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को ही मिल सकता है. दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य: आवेदिका का पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना आवश्यक है.

आवेदिका का पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना आवश्यक है. आय सीमा: योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख (ढाई लाख रुपये) या उससे कम है.

योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख (ढाई लाख रुपये) या उससे कम है. कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं: सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से यह अनिवार्य किया गया है कि आवेदन करने वाली महिला का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

कब लॉन्च होगी योजना

जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार इस योजना को रक्षाबंधन के दिन लॉन्च करने पर विचार कर रही है. इस योजना को दिल्ली की महिलाओं के लिए त्यौहार के उपहार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. इस योजना से दिल्ली की लाखों मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता मिलेगी. संभावना है कि सरकार जल्द ही इसके आवेदन की प्रक्रिया और आधिकारिक पोर्टल की जानकारी साझा कर सकती है.