Home > दिल्ली > Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर; किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और और किन्हें नहीं मिलेंगे पैसे?

Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर; किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और और किन्हें नहीं मिलेंगे पैसे?

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को बुधवार 26 अगस्त 2026 से लाभ-पत्र दिए जाने की प्रक्रिया शुरू सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा शुरू होगी.

By: Shristi S | Published: August 25, 2026 8:15:11 PM IST

दिल्ली में 26 अगस्त को महिलाओं को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर
दिल्ली में 26 अगस्त को महिलाओं को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर


Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली की महिलाओं के लिए सरकार की 2,500 रुपये मासिक सहायता योजना अब जमीन पर लागू होने जा रही है. दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को बुधवार 26 अगस्त 2026 से लाभ-पत्र दिए जाने की प्रक्रिया शुरू सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा शुरू होगी, जबकि आर्थिक सहायता का भुगतान 1 सितंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है.

दिल्ली सरकार ने इस योजना को 1 अगस्त 2026 से लागू किया है. आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है.

You Might Be Interested In

लेटर मिलने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे?

एलिजिबल महिलाओं को 26 अगस्त को स्कीम के बारे में ऑफ़िशियल लेटर मिलना शुरू हो जाएगा. इसके बाद पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस शुरू होगा। 1 सितंबर से उनके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे. इसके बाद, एलिजिबल महिलाओं को रेगुलर पैसे मिलते रहेंगे.

1 सितंबर को दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आपको कितने पैसे मिलेंगे?

दिल्ली लक्ष्मी योजना की गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कीम की पूरी रकम ₹2,500 आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी. 1 सितंबर से आपके CBDC वॉलेट अकाउंट में ₹1,000 क्रेडिट होने लगेंगे. आप इस वॉलेट का इस्तेमाल खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं. बाकी ₹1,500 आपके अकाउंट में RD के तौर पर जमा हो जाएंगे, और तीन साल बाद, आपको पूरी रकम ब्याज के साथ मिल जाएगी. इसका मतलब है कि आपको तीन साल तक हर महीने ₹1,000 मिलेंगे. बाकी ₹1,500 जमा होते रहेंगे। 36 महीने बाद, आपको ₹54,000 और उस पर ब्याज एक साथ मिलेगा.

कौन सी महिलाओं को उनके अकाउंट में पैसे मिलेंगे?

21 से 60 साल की उम्र की महिलाएं.
जिन महिलाओं के परिवार की कुल इनकम ₹2.5 लाख तक है.
एक परिवार से सिर्फ़ एक महिला ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है.
महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की परमानेंट निवासी होनी चाहिए.

जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे?

योजना के नियमों के मुताबिक, आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाओं, सरकारी कर्मचारी या सरकारी पेंशन/वित्तीय सहायता लेने वाली महिलाओं और इनकम टैक्स देने या GST रिटर्न फाइल करने वाली महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया है. इसके अलावा, जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन है, वह भी पात्र नहीं होगा.

Tags: delhiDelhi Lakshmi Yojanarekha gupta
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026
Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर; किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और और किन्हें नहीं मिलेंगे पैसे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर; किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और और किन्हें नहीं मिलेंगे पैसे?
Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर; किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और और किन्हें नहीं मिलेंगे पैसे?
Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर; किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और और किन्हें नहीं मिलेंगे पैसे?
Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को 2500 रुपये का मिलेगा लेटर; किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और और किन्हें नहीं मिलेंगे पैसे?