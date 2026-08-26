Delhi Lakshmi Yojana: महिलाओं को मिला 2500 रुपये का ‘तोहफा’, सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे प्रमाणपत्र; किस तारीख को आएगी खाते में रकम?

Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली की महिलाओं के लिए आज यानी 26 अगस्त 2026 का दिन काफी खास रहा. ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर और रक्षाबंधन के ठीक दो दिन पहले रेखा सरकार ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी. तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को प्रमाणपत्र सौंपे गए.

सबसे बड़ी बात यह है कि योजना की राशि 1 सितंबर 2026 से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और माहौल उत्साह से भरा रहा.

2500 महिलाओं को किया गया आमंत्रित

तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 2500 महिलाओं को आमंत्रित किया गया था. इनमें से 65 महिलाओं को मंच पर बुलाकर योजना के प्रमाणपत्र दिए गए. सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं से संवाद भी किया और पूछ कि क्या वे खुश हैं. उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके अधिकारों और हितों की लड़ाई के लिए वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी. उन्होंने सभी महिलाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

महिलाओं के लिए 2500 की कोथली

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने योजना को महिलाओं के सम्मान और आर्थिक मदद से जोड़ते हुए कहा कि तीज के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 की कोथली भेजी है. उन्होंने आगे कहा कि अपने वह चार बहनों और एक भाई वाले सामान्य परिवार से आती हैं और पीएम मोदी ने उन्हें दिल्ली का सीएम बनने का अवसर दिया. सीएम बनने के समय में मैं बहुत घबराई हुई थीं, लेकिन करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में उनकी सरकार ने कई काम किए और महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की हैं.

LG ने भी दी महिलाओं को शुभकामनाएं

इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) तरनजीत सिंह ने भी दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए बधाई दी. उन्होंने गुरु नानक देव जी के महिलाओं के सम्मान के संदेश का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि हमारे घरों में महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है. दिल्ली लक्ष्मी योजना इसी भावना को सामने लाती है.

बता दें कि यह प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम में ऑर्गनाइज़ किया गया था. लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू, BJP के स्टेट प्रेसिडेंट हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनकी पूरी कैबिनेट स्टेज पर मौजूद थी. दिल्ली के सभी MP भी स्टेज पर मौजूद थे.