Home > दिल्ली > Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, लाखों महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2500

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, लाखों महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2500

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बहुप्रतीक्षित योजना पर अंतिम मुहर लगी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 28, 2026 5:42:19 PM IST

'दिल्ली लक्ष्मी योजना'क्या है?
'दिल्ली लक्ष्मी योजना'क्या है?


Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बहुप्रतीक्षित योजना पर अंतिम मुहर लगी. पहले इसे ‘महिला समृद्धि योजना’ के नाम से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब इसे दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से लागू किया जाएगा.
 
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.

हर महीने खाते में आएंगे ₹2500

योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. इसका लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को मिलेगा. सरकार का मानना है कि यह राशि महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी.

 कब से शुरू हो सकती है योजना?

दिल्ली सरकार इस योजना की शुरुआत रक्षाबंधन (28 अगस्त) के आसपास या 1 सितंबर से कर सकती है. हालांकि, इसकी अंतिम तारीख और आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम सरकार की ओर से जल्द जारी किया जाएगा.

 किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं.
  • आवेदक पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की स्थायी निवासी हो.
  •  परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदक या परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.
  •  एक परिवार से केवल एक (सबसे वरिष्ठ) महिला ही इस योजना का लाभ ले सकेगी.
  •  जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

 बजट में पहले ही किया गया प्रावधान

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने बजट में करीब ₹5,100 करोड़ का प्रावधान किया है. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके.सरकार की ओर से जल्द ही आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और आधिकारिक पोर्टल से जुड़ी जानकारी भी जारी किए जाने की उम्मीद है.

Tags: Delhi Cabinet DecisionDelhi Lakshmi YojanaDelhi Women SchemeWomen Financial Assistance
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हॉलीवुड की सबसे ज्यादा हाइट वाली हसीनाएं

July 28, 2026

2026 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा T20I रन?...

July 28, 2026

क्या है आकांक्षा चमोला का तीसरा राज़, जिसके सामने आने...

July 28, 2026

पंजाबी सिंगर जस मानक ने की सगाई

July 28, 2026

बेटी नितारा के साथ एंजॉय करते दिखे ‘डैडी कूल’ अक्षय!

July 28, 2026

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, लाखों महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2500

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, लाखों महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2500
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, लाखों महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2500
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, लाखों महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2500
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, लाखों महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2500