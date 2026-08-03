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Delhi Lakshmi Yojana 2026: लक्ष्मी योजना का फायदा उठाने के लिए क्या करें? जानें घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने का Step-by-Step तरीका

Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त को शहर में रहने वाली सबसे बड़ी महिला सदस्य के लिए लक्ष्मी योजना शुरू की जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

By: Anshika thakur | Published: August 3, 2026 4:23:19 PM IST

दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026
दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026


Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त को शहर में रहने वाली सबसे बड़ी महिला सदस्य के लिए लक्ष्मी योजना शुरू की जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसमें एक खास बात है कि यह योजना पात्र महिला निवासियों के लिए कैश-ट्रांसफर और बचत का एक अनोखा मिला-जुला तरीका है. इसके तहत 1,000 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं जबकि बाकी 1,500 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किए जाते हैं. इसके अलावा लाभार्थी चाहें तो पूरे 2,500 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर सकती हैं जिसमें तीन साल का लॉक-इन पीरियड होता है.
 
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया जिससे राजधानी की पात्र महिला निवासी इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी. मुख्यमंत्री गुप्ता के अनुसार सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित किया है. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं.
 
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट की एक सीरीज में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा सिर्फ दो दिनों में 1,47,215 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. दिल्ली लक्ष्मी योजना की शानदार शुरुआत हुई है.
 

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज

 
दिल्ली लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक योजना है जिसका मकसद परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को फयादा पहुंचाना है. राज्य सरकार इस सेविंग्स-कम-फिक्स्ड डिपॉजिट योजना के लिए सॉवरेन गारंटी (सरकारी गारंटी) देती है.
 

पात्रता

 
  • महिला आवेदक परिवार की सबसे बड़ी सदस्य होनी चाहिए.
  • आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
  • परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदक या उसके माता-पिता या पति कम से कम 10 साल से दिल्ली के निवासी होने चाहिए.
  • आवेदक दिल्ली में रजिस्टर्ड वोटर होनी चाहिए.
  • पिछले साल बिजली की सालाना खपत 2,400 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.

दस्तावेज

 
  • आधार कार्ड
  • वोटर ID कार्ड (दिल्ली)
  • आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर
  • चुनाव क्षेत्र के MP या MLA की सिफारिश
  • बिजली मीटर का बिल या गैस कनेक्शन का बिल
 

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने का चरण-दर-चरण तरीका

 
1. https://dly.delhi.gov.in पर लॉग इन करें (Apply for Scheme > Register Now).
 
2. अपनी पर्सनल जानकारी डालें, जिसमें आपका आधार नंबर और बेसिक जानकारी शामिल हो.
 
3. परिवार के सभी संबंधित सदस्यों की जानकारी दें.
 
4. फ़ायदा पाने के लिए अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दें.
 
5. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बताए गए फ़ॉर्मैट में अपलोड करें.
 
6. पूरे एप्लीकेशन को ध्यान से देखें और फ़ाइनल एप्लीकेशन सबमिट करें.
 
7. मंजूरी के लिए MP या MLA द्वारा साइन की गई कॉपी अपलोड करें.
 
8. भविष्य के लिए एकनॉलेजमेंट रसीद डाउनलोड करके सेव कर लें.

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