Delhi Kashmir Drug Bust: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दिल्ली और कश्मीर घाटी के बीच चल रहे एक कथित इंटर-स्टेट फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पांच लाख से ज़्यादा टैबलेट, कैप्सूल और दवाओं की बोतलें ज़ब्त की गई हैं. जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर जा रही एक पैसेंजर बस को रोकने से शुरू हुई यह घटना आखिरकार जांचकर्ताओं को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में एक सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी तक ले गई.

जब्त की गईं दवाइयां

यह ऑपरेशन NCB की जम्मू और दिल्ली जोनल यूनिट्स ने मिलकर किया था. अधिकारियों ने कहा कि नेटवर्क कथित तौर पर दवाओं को असली सप्लाई चेन से हटाकर गैर-कानूनी सर्कुलेशन में ले जा रहा था. ज़ब्त की गई दवाओं में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपाम और कोडीन वाली दवाएं शामिल थीं. जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दवाएं कहां से लाई गई थीं, उन्हें ऑथराइज्ड चैनलों से कैसे भेजा गया और कंसाइनमेंट को कौन फाइनेंस और बांट रहा था.

IND vs NZ 1st Test: 233 रन से पीछे न्यूजीलैंड, फिर भी टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, कॉन्वे-रचिन ने जमाए पैर, चौथे दिन क्या-क्या हुआ?

NCB ने कैसे किया भंडाफोड़

यह मामला 16 नवंबर को सामने आया, जब NCB की जम्मू जोनल यूनिट ने खास इंटेलिजेंस पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर की ओर जा रही एक पैसेंजर बस को रोका. बस को सुबह-सुबह उधमपुर जिले के चेनानी में माडा टोल प्लाजा के पास रोका गया. तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने डोडा जिले के भद्रवाह के रहने वाले एक पैसेंजर से लगभग सात kg कोडीन-बेस्ड कफ सिरप (CBCS) बरामद किया.

एजेंसी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत केस दर्ज किया और कंसाइनमेंट के तय डेस्टिनेशन और सप्लाई लिंक की जांच शुरू की. फिर जांच कश्मीर घाटी में चली गई. जांचकर्ताओं ने कफ सिरप के मुख्य संदिग्ध रिसीवर की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया, जो अनंतनाग जिले का रहने वाला था. इससे एजेंसी को दिल्ली की ओर सप्लाई चेन का पता लगाने में मदद मिली.