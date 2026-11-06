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Karol Bagh Fire: दिल्ली में दिवाली से पहले बड़ा अग्निकांड! करोल बाग में लगी ऐसी आग; मौके पर उतरीं 22 दमकल गाड़ियां

Karol Bagh Fire: शुक्रवार सुबह दिल्ली के गफ्फार मार्केट में एक चार मंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. यह दिवाली से कुछ दिन पहले और धनतेरस के मौके पर हुआ था. इसके बाद बड़े पैमाने पर इमरजेंसी मदद की ज़रूरत पड़ी.

By: Heena Khan | Published: November 6, 2026 8:48:17 AM IST

karol bagh fire
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Karol Bagh Fire: शुक्रवार सुबह दिल्ली के गफ्फार मार्केट में एक चार मंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. यह दिवाली से कुछ दिन पहले और धनतेरस के मौके पर हुआ था. इसके बाद बड़े पैमाने पर इमरजेंसी मदद की ज़रूरत पड़ी. आग पर काबू पाने के लिए करीब 20-25 फायर इंजन मौके पर भेजे गए. अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.

चार मंज़िला इमारत में लगी आग 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, चैन वाली गली में आग लगने की खबर के बारे में करोल बाग पुलिस स्टेशन को सुबह करीब 1:28 बजे एक PCR कॉल मिली. SHO और नाइट स्टाफ समेत पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि आग पुरी प्लाजा की दुकान नंबर 13/21 में लगी है. यह चार मंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम होता है.

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हुआ करोड़ों का नुकसान 

शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आग ग्राउंड-फ्लोर की एक दुकान में लगी थी जहाँ मोबाइल की बैटरी रखी जाती थीं, फिर यह बिल्डिंग के चारों फ्लोर पर फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर इमरजेंसी सर्विस के लिए 20-25 फायर इंजन के अलावा, तीन CAT एम्बुलेंस और दो PCR गाड़ियां भी मौके पर तैनात की गईं. आग बुझा दी गई है, लेकिन इस घटना से प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है. किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है.

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पुलिस को शक है कि बैटरी के ओवरहीटिंग या ओवरचार्जिंग से आग लगी होगी. हालांकि, अभी तक सही वजह का पता नहीं चला है. फायर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी जाएगी. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम भी बिल्डिंग की जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग फैलने में किसी और जलने वाली चीज़ का हाथ तो नहीं था. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस दिल्ली नगर निगम (MCD) से स्ट्रक्चरल सेफ्टी असेसमेंट या सर्टिफिकेट भी लेगी ताकि जान को कोई खतरा न हो. मौके पर स्थिति अभी कंट्रोल में है, और पुलिस वाले इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए हुए हैं.

Tags: delhi firehome-hero-pos-1Karol Bagh
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