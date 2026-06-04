Video: बिजली खंभों से निकलती चिंगाड़ी, जान बचाकर भागते लोग; दिल्ली में अचानक भरभरा कर गिरी 4 मंजिला इमारत

Delhi Building Collapse Video: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब प्रकाश विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. राहत की बात यह रही कि इमारत में दरारें पड़ने के बाद उसे समय रहते खाली करा लिया गया था, जिसके चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. यदि भवन को खाली नहीं कराया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

जिसमें अचानक बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास खड़े लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं. बिजली के खंभे पर अचानक बिल्डिंग गिरने से हल्की चिंगाड़ी निकलती हुई नजर आ रही है. हालांकि, इस मामले में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि 3 जून, 2026 को शाम लगभग 6:38 बजे करावल नगर पुलिस स्टेशन को प्रकाश विहार के मकान नंबर 2 में एक इमारत गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) राहुल अहलावत ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के संबंधित नागरिक विभाग द्वारा इमारत के पास एक नाले के निर्माण और मरम्मत का काम किया जा रहा था.

After Malviya Nagar its from karawal nagsr where four-storey residential building collapsed triggering panic in the neighbourhood residents had evacuated structure after cracks began appearing earlier in the day preventing any casualties. #Delhi #KarawalNagar #BuildingCollapse pic.twitter.com/X2YybkUSv8 — Neharika Maheshwari🇮🇳 (@niharikam_21) June 4, 2026







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पहले ही इमारत कराया गया था खाली

इस प्रक्रिया के दौरान, मंगलवार दोपहर लगभग 3:00 बजे चार मंजिला इमारत में दरारें दिखाई देने लगीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एहतियात के तौर पर इमारत को तुरंत खाली करा लिया गया. इसके बाद अचानक पूरी इमारत ढह गई. हालांकि, इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था, इसलिए किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है.

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