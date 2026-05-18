‘कर लो जो करना है…’ कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट में गंदा काम, वीडियो बनाने पर दी धमकी

Delhi Metro Viral Girl Video: दिल्ली मेट्रो अकसर अपने अजीबोगरीब वीडियोज और अनोखेपन के कारण चर्चा में रहता है. हाल ही में एक ऐसी ही वीडियो सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेट्रो स्टेशन के अंदर लिफ्ट में पेशाब कर दिया. हैरानी की बात ये है कि लिफ्ट में बुजुर्ग के साथ दो लड़कियां और एक लड़का भी मौजूद थे. इस घटना के बाद लिफ्ट में मौजूद एक लड़की ने वीडियो बनाकर व्यक्ति के इसका कारण पूछा, तो वो माफी मांगने के बजाय, बिना किसी शर्म के कहता है कि जाओ जो करना है कर लो. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर काफी नाराजगी जता रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला एक बुजुर्ग के पास जाती है और पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहती है कि वो बुजुर्ग मेट्रो में थे. उनके साथ वो महिला और एक कपल भी था. इसी दौरान उन्होंने वहां पर पेशाब कर दिया. इसके बाद उसने बुजुर्ग से पूछा, अंकल आपने ऐसा क्यों किया? इस पर उसने कहा कि जो करना है कर लो. जानकारी के अनुसार, ये घटना 15 मई रात लगभग 9:40 बजे की बताई जा रही है.

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वीडियो के कैप्शन में क्या है?

एक युवती ने इसकी वीडियो शेयर की. महिला यूजर दीपशिखा मेहता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ‘सोचिए, आप मेट्रो में हैं और वहां की लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. इसी बीच वहां एक व्यक्ति इस तरह की हरकत करता दिखे. ये हमारे साथ कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर हुआ है. इसके बाद उस महिला ने प्लेटफॉर्म पर जाकर उस व्यक्ति से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसने कथित तौर पर जवाब दिया, “तुम्हें जो करना है, कर लो.’

DMRC ने दिया जवाब

इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो की तरफ से इसका संज्ञान लेते हुए जांच की गई. दिल्ली पुलिस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संबंधित व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है, जिसके कारण उसने ऐसा किया. सार्वजनिक असुविधा पैदा करने के लिए डीएमआरसी की तरफ से उसे दंडित किया गया है. डीसीपी मेट्रो ने इस मामले की जांच कराई, जिसके बाद उसे दंडित किया गया.

सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे लोग

इस वीडियो को अब तक 2.3 मिलियन लोग देख चुके हैं. इसे 60 हजार से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है. 2500 से ज्यादा लोग अब तक इस पर कमेंट कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस पर काफी नाराजगी जता रहे हैं. किसी ने इसे घिनौनी हरकत बताया, तो किसी ने सिविक सेंस सीखने की बात कही. किसी ने सपोर्ट करते हुए कहा कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई होगी.

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