Home > दिल्ली > Kalkaji Gangrape: ‘मुझे बहुत दर्द हो रहा था, वो मुझे बैंच पर ले गए और…’, बर्थडे के दिन हैवानियत; पीड़िता ने सुनाई उस काली शाम की कहानी

Kalkaji Gangrape: ‘मुझे बहुत दर्द हो रहा था, वो मुझे बैंच पर ले गए और…’, बर्थडे के दिन हैवानियत; पीड़िता ने सुनाई उस काली शाम की कहानी

Kalkaji Gangrape Victim Statement: ये जश्न और प्रार्थना का दिन होना था. अपने जन्मदिन पर, 17 साल की लड़की कालकाजी मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने के लिए घर से निकली. लेकिन दूसरे मंदिर जाते समय रास्ते में एक पार्क में रुकने से शाम एक बुरे सपने में बदल गई.

By: Heena Khan | Published: September 25, 2026 11:16:57 AM IST

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Kalkaji Gangrape Victim Statement: ये जश्न और प्रार्थना का दिन होना था. अपने जन्मदिन पर, 17 साल की लड़की कालकाजी मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने के लिए घर से निकली. लेकिन दूसरे मंदिर जाते समय रास्ते में एक पार्क में रुकने से शाम एक बुरे सपने में बदल गई. लड़की ने आरोप लगाया है कि तीन लोग, जो पुलिसवाले बनकर आए थे और उसे और उसकी दोस्त को हथियारों से धमकाकर साउथ दिल्ली के आस्था कुंज पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले गए और उसके साथ रेप किया. यह कथित घटना 21 सितंबर को हुई थी.

चिप्स खाने के लिए बैठे पार्क में 

FIR के मुताबिक, लड़की ने अपने जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर जाने का प्लान बनाया था. उसने पुलिस को बताया कि उसने एक दोस्त को अपने साथ चलने के लिए कहा था. वो शाम करीब 5 बजे घर से निकले और करीब 5:45 बजे मंदिर पहुँचे, जहाँ वो शाम करीब 7 बजे तक रुके. उसके बयान के मुताबिक, दोनों फिर गेट नंबर 7 से आस्था कुंज पार्क में घुसे. उसने पुलिस को बताया कि वो इस्कॉन मंदिर भी जाना चाहती थी और उसने सुझाव दिया कि वो थोड़ी देर पार्क में बैठें, कुछ चिप्स खाएँ और फिर मंदिर चलें. लेकिन उनके बैठने के कुछ ही पल बाद, शाम ने एक डरावना मोड़ ले लिया.

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लड़के को पीटा और लड़की को ले गए सुनसान इलाके में 

इतना ही नहीं, लड़की ने आरोप लगाया कि 30 से 35 साल के तीन आदमी उनके पास आए. उसके बयान के मुताबिक, उन आदमियों ने उसके दोस्त को पकड़ा और उसे थप्पड़ मारा. जब दोनों ने पूछा कि वो कौन हैं, तो उन आदमियों ने कथित तौर पर पुलिसवाले होने का दावा किया और उनसे पार्क में उनकी मौजूदगी के बारे में पूछा, और कहा कि एंट्री अलाउड नहीं है. लड़की ने आरोप लगाया कि उनमें से एक आदमी उसके दोस्त को ले गया, जबकि बाकी लोगों ने उनके मोबाइल फोन छीन लिए. उसने कहा कि फिर उन आदमियों ने एक सुनसान जगह की ओर इशारा किया और उसे वहां जाने को कहा. डरकर, उसने उनसे कहा कि अगर उनके कोई सवाल हैं, तो वे उससे वहां पूछ सकते हैं या उसकी मां से बात कर सकते हैं.

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बारी- बारी बनाया हवस का शिकार 

FIR के मुताबिक, तभी आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर दूसरे आदमी को “आसिफ” कहा और उससे बंदूक निकालने को कहा. लड़की ने पुलिस को बताया कि उस आदमी ने उसे एक काले रंग की पिस्तौल दिखाई और फिर उसे अपनी जेब में वापस रख लिया. उसने आगे आरोप लगाया कि फिर उन आदमियों ने चाकू निकाले और उसे पार्क के एक सुनसान, अंधेरे इलाके में ले गए. उसके बयान के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने एक के बाद एक उसके साथ रेप किया. उसने आरोप लगाया कि उसे चाकू दिखाकर धमकाया गया और बार-बार शोर न मचाने के लिए कहा गया. लड़की ने पुलिस को बताया कि कथित हमले के दौरान वो बहुत दर्द में थी और रो रही थी, लेकिन आरोपी नहीं रुके.

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 बंदूक की नौक पर दी धमकी 

कथित हमले के बाद, आरोपियों ने उसे जल्दी से कपड़े पहनने को कहा और उसके दोस्त को वापस बुला लिया. FIR के मुताबिक, उन्होंने दोनों के मोबाइल फोन लौटा दिए और उन्हें तुरंत पार्क छोड़ने का आदेश दिया. लड़की ने आरोप लगाया कि आदमियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को बताया कि क्या हुआ है तो वे उन्हें जान से मार देंगे. आखिरकार दोनों पार्क से चले गए. फिर लड़की ने अपने दोस्त को कथित यौन हमले के बारे में बताया, जिसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे पुलिस कस्टडी में हैं.

Tags: crime newsDelhi GangrapeKalkaji Gangrape
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