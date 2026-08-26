Delhi Death: पतंग की डोर ने छीन ली जिंदगी, नाले में गिरे लड़के का 4 दिन बाद मिला शव; एक झलक पाने को तरस गए माता-पिता

Delhi Accident News: दिल्ली के जसोला में अवधेश कुमार और अनीता देवी 75 घंटे तक एक खुले नाले के किनारे बारिश, धूप, भूख और प्यास सहते हुए इस उम्मीद में बैठे रहे कि बचावकर्मी उनके बेटे मिथुन को जिंदा बाहर निकाल लेंगे. 15 साल का यह लड़का शनिवार सुबह पतंग पकड़ने की कोशिश में बिना ढके नाले में गिर गया था. एक समय तो कुमार ने अपने नंगे हाथों से कचरे के ढेर को हटाना शुरू कर दिया और बेटे को खोजने के लिए नाले में कूदने की कोशिश भी की.

मंगलवार दोपहर उनकी उम्मीदें तब टूट गईं जब आपदा राहत बलों को उसका शव शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे नाले में कचरे के ढेर में फंसा हुआ मिला.

डीसीपी विनीत कुमार ने क्या कहा?

मिथुन की मां आस-पास के घरों में काम करती हैं. उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे को इसलिए खो दिया क्योंकि सरकार को हम जैसे गरीब लोगों की रोजमर्रा की सुरक्षा और बचाव की जरूरतों की कोई परवाह नहीं है. मिथुन के बारे में बताया जाता है कि नगर निगम के स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र था. वो अपने पीछे माता-पिता और 3 भाई-बहनों (उम्र 8, 12 और 17 साल) को छोड़ गया है. डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) विनीत कुमार ने कहा कि लड़के का पता नहीं चल सका क्योंकि नाले में पानी तेजी से बह रहा था. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) शनिवार शाम करीब 4 बजे ऑपरेशन में शामिल हुई और रात को छोड़कर ऑपरेशन लगातार चलता रहा.

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बचाव कार्यों में देरी के आरोप

सीवर की सफाई का काम करने वाले कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे नाले के किनारे बैठकर अपने हाथों से कचरा हटाते दिख रहे थे. कुमार ने कहा कि उस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया के बाद दिल्ली सरकार और नगर निगम अधिकारियों को तलाशी अभियान को गंभीरता से लेना पड़ा. इसके अलावा, मृतक के पिता ने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैं नाले में जाकर उसे बचाने को तैयार था. मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी समेत 8-10 लोग भी तैयार थे. लेकिन पुलिस ने ऐसा करने नहीं दिया, यह कहते हुए कि यह खतरनाक है.

जब हमने जिद की तो उन्होंने हमें हटाने के लिए बल का भी इस्तेमाल किया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर बचाव टीमों ने गंभीरता से कोशिश की होती तो शायद मेरा बेटा पहले ही मिल गया होता. परिवार और कुछ स्थानीय लोगों ने रविवार को कथित तौर पर कोई कार्रवाई न होने के विरोध में प्रदर्शन भी किया.

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