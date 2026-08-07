जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच घिनौना खेल! खाना बांटने के बहाने लड़कियों से करता था गंदी हरकत, मोहम्मद जुनैद का खुला कच्चा-चिट्ठा

दिल्ली के जंतर-मंतर का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां जारी प्रदर्शन में वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे मोहम्मद जुनैद नाम के व्यक्ति पर एक महिला ने अनुचित व्यवहार और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस सिलसिले में दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, वह जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में व्यवस्थाओं को संभालने में सहयोग दे रही थी. उसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) और साफ-सफाई की देखरेख करने की थी. इसी दौरान भोजन बांटने के काम में लगे मोहम्मद जुनैद से उसका परिचय हुआ था.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने शुरुआती दिनों में जुनैद पर भरोसा करते हुए सामान्य ढंग से बातचीत की, लेकिन धीरे-धीरे उसका रवैया बदलने लगा.

‘ओवर-फ्रेंडली व्यवहार से असहज महसूस कर रही थीं लड़कियां’

महिला ने आरोप लगाया कि जुनैद प्रदर्शन में शामिल होने वाली कई अन्य लड़कियों के साथ जरूरत से ज्यादा ‘ओवर-फ्रेंडली’ होने की कोशिश कर रहा था. उसका व्यवहार न केवल आपत्तिजनक था, बल्कि इससे वहां मौजूद लड़कियों को असुरक्षा और असहजता महसूस हो रही थी.

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब कई लड़कियों ने उससे जुनैद के अनुचित रवैये की शिकायत की और उसने खुद भी इस तरह की स्थिति का अनुभव किया, तो उसने इस पर कड़ा कदम उठाने का फैसला किया.

आयोजकों से की गई थी हटाने की मांग

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने मामले की जानकारी आयोजकों में से एक, अभिजीत दीपके को दी. महिला ने उनसे स्पष्ट कहा कि जुनैद की गतिविधियों के कारण प्रदर्शन स्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं रह गया है, इसलिए उसे तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए.

शिकायत में यह दावा भी किया गया है कि जुनैद ने अपनी गलतियों को मान लिया था और उसकी इस स्वीकारोक्ति (Admission) से जुड़े सबूत भी मौजूद हैं.

जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

संसद मार्ग थाना पुलिस ने महिला की शिकायत मिलने की पुष्टि की है. अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपों की सच्चाई पता लगाने के लिए मामले की गहन जांच की जा रही है.

नोट: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह केवल एक शिकायत का मामला है. सभी पक्षों के बयान और सबूतों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.