Rahul-Priyanka के हिरासत में जाते ही ठप हुआ इंटरनेट ? Delhi Jantar Mantar Protest की वजह से दिल्लीवालों को झेलनी पड़ेगी दिक्क्त

Delhi Jantar Mantar Protest: शुक्रवार को नई दिल्ली में इंटरनेट स्लो होने की खबरें आईं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से पहले सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी. इंटरनेट बंद होने की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी. दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी है और बड़ी भीड़ के आने की उम्मीद के बीच पूरी नई दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी है. पुलिस ने खास जगहों पर दिल्ली पुलिस टीमों के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवानों को तैनात किया है.

पुलिस सूत्रों ने कहा कि प्रोटेस्ट के लिए लगभग 3,000 से 4,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं. आने-जाने को कंट्रोल करने और बिना इजाज़त के जमा होने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, जबकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट और दूसरी सेंसिटिव जगहों पर और जवानों को तैनात किया गया है.

जंतर-मंतर के आसपास सिक्योरिटी टाइट

यह प्रोटेस्ट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), राज्यसभा MP मनोज झा और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बुलाया है. ऑर्गनाइज़र इलेक्टोरल रोल में कथित गड़बड़ियों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज से जुड़ी चिंताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और कार्यकर्ता, इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्य और दूसरे लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद नहीं है. प्रस्तावित प्रदर्शन गांधी जयंती पर सुबह 11 बजे के लिए अनाउंस किया गया था. ऑर्गनाइज़र ने कहा है कि उनकी चिंताएं इलेक्शन कमीशन के वोटर रोल को संभालने के तरीके और SIR एक्सरसाइज से जुड़ी हैं, जिससे उनका आरोप है कि नागरिकों के वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं.

कमरे की Video Leak होते ही टूट गया पति, प्रेमिका के बाद खुद युवक ने निगला जहर; सिर पकड़कर बैठी पत्नी

सेंट्रल दिल्ली में मेट्रो पर रोक, ट्रैफिक पर रोक

दिल्ली मेट्रो ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 11 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दिया है. राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत कुछ चुने हुए स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा अभी भी उपलब्ध है. जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आस-पास के इलाकों में भी ट्रैफिक पर रोक और डायवर्जन लगाया गया है. अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और उसी हिसाब से अपनी यात्रा की प्लानिंग करें.