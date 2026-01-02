दिल्ली में अगले 10 दिन पानी का महासंकट! कहीं आपके इलाके की सप्लाई भी तो बंद नहीं? तुरंत चेक करें लिस्ट और नोट करें ये हेल्पलाइन नंबर

Delhi Jal Board (DJB) ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया है कि नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) में रखरखाव (मेंटेनेंस) का काम चलने के कारण 3 जनवरी से 12 जनवरी तक उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है.
सप्लाई पर क्यों पड़ेगा असर?
अधिकारियों के मुताबिक, प्लांट की ‘क्लेरिफायर यूनिट्स’ की मरम्मत की जानी है. इस वजह से पानी का प्रेशर कम रहेगा और सप्लाई का समय भी कम हो सकता है.
इन इलाकों में होगी दिक्कत:
उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली: नांगलोई, पश्चिम विहार, मुंडका, ज्वालापुरी, राजधानी पार्क, फ्रेंड्स एन्क्लेव, मोहन गार्डन और विकास नगर की कॉलोनियां.
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली: उत्तम नगर की कॉलोनियां, मटियाला, हस्तसाल, चावला गांव और दौलतपुर.
ग्रामीण इलाके: दीचाऊं कलां, झरोदा गांव, मित्राऊं, हसनपुर, खरखरी, झुलझुली, उजवा, रावता, समसपुर, जाफरपुर कलां, खेड़ा डाबर, मलिकपुर, काजीपुर, ईसापुर, ढांसा, शिकारपुर, घुमनहेड़ा, झटीकरा, राघोपुर और आसपास के गांव.
दिल्ली जल बोर्ड की सलाह
DJB ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान जरूरत के मुताबिक पानी जमा करके रखें. अगर पानी की ज्यादा किल्लत हो, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- सेंट्रल हेल्पलाइन: 1916 या 18001217744
- मटियाला के लिए: 9650288663, 9750402172, 8920807640
- उत्तम नगर और विकास नगर के लिए: 8527995838
प्लांट की जानकारी: दिल्ली में कुल 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो मिलकर हर रोज 865 MGD (मिलियन गैलन) पानी देते हैं. इनमें से नांगलोई प्लांट की क्षमता रोजाना 40 MGD पानी सप्लाई करने की है. इसके अलावा दिल्ली में चंद्रावल, वजीराबाद, हैदरपुर, ओखला, द्वारका, बवाना, भागीरथी और सोनिया विहार जैसे बड़े प्लांट्स भी काम करते हैं.