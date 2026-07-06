Home > क्राइम > 2 महीने पहले जुड़ा था रिश्ता, मौत से ठीक पहले हुए थे 50 कॉल; हर दिन आपत्तिजनक रवैया अपनाती थी मंगेतर!

2 महीने पहले जुड़ा था रिश्ता, मौत से ठीक पहले हुए थे 50 कॉल; हर दिन आपत्तिजनक रवैया अपनाती थी मंगेतर!

युवक के पिता ने आरोप लगाए हैं कि मंगेतर उससे आए दिन कुछ न कुछ डिमांड करती रहती थी. मांगे पूरी न होने पर बातें करना बंद कर देती थी. परिजनों ने युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

By: Kajal Jain | Published: July 6, 2026 10:30:27 AM IST

2 महीने पहले जुड़ा था रिश्ता, मौत से ठीक पहले हुए थे 50 कॉल; हर दिन आपत्तिजनक रवैया अपनाती थी मंगेतर!
2 महीने पहले जुड़ा था रिश्ता, मौत से ठीक पहले हुए थे 50 कॉल; हर दिन आपत्तिजनक रवैया अपनाती थी मंगेतर!


राजधानी दिल्ली के जगतपुरी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां अपनी मंगेतर की डिमांड और उसके आपत्तिजनक रवैये से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इस मामले में लड़के पक्ष के परिजनों ने पुलिस में खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में मंगेतर पर केस दर्ज कराया है. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. डिजिटल साक्ष्यों के लिए युवक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है. शुरुआती जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

50 कॉल्स का नहीं दिया जवाब

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के जगतपुरी थाना क्षेत्र में परवाना रोड़ के निवासी धर्मेंद्र कुमार की शादी विजय नगर निवासी युवती से तय हुई थी. दोनों की सगाई 12 अप्रैल 2026 को हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. मृतक के पिता का आरोप है कि मंगेतर आए कोई न कोई डिमांड करती थी और मांगे पूरे ना होने पर उनके बेटे से बातचीत बंद कर देती थी. मौत के कुछ ही समय पहले युवक ने मंगेतर को 50 से ज्यादा कॉल्स लगाए जिनका कोई जबाव नहीं मिला.

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मंगेतर ने दी थी रिश्ता तोड़ने की धमकी

मृतक धर्मेंद्र कुमार के परिजनों का आरोप है कि दोनों के बीच कई बार विवाद उबल पड़ा. जब तक उनका बेटा मांगे पूरी करता तो सब कुछ ठीक रहता था. वरना मंगेतर बार-बार रिश्ता तोड़ने की धमकी देती थी. इस मामले में युवक 17 मई को मंगेतर के घर बातचीत करने भी गया था. शनिवार को सुबह तड़के वो उठे तो देखा कि उनका बेटा पंखे के सहारे फंदे से लटका हुआ है.

स्कूल में वैन चलाता था बेटा

मृतक के पिता जितेंद्र ने मंगेतर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ पूर्वी दिल्ली के जगतपुर के परवाना रोड़ स्थित निवास पर रहता था. परिवार में माता, पिता के अलावा एक बड़ा भाई और दो बहनें भी हैं. धमेंद्र बच्चों के स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम करता था जिसके लिए उसने मारुति ईको पिकअप वैन भी खरीदी हुई थी.

ये भी पढ़ें:- 5 बच्चों की मां के ‘अवैध संबंध’ का खौफनाक अंजाम! पहली शादी से तलाक, दूसरे को धोखा; गुस्साए पति ने देसी कट्टे से प्रेमी को ठोका!

Tags: attempt to murder casecrime newsdelhi crime newsSuicide Case
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