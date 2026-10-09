Delhi Internet Shutdown: दिल्ली में अब से 24 घंटे के लिए क्यों बंद रहेगा इंटरनेट? 4 KM के दायरे में कहां-कहां पड़ेगा असर

Delhi Internet Service Suspended: दिल्ली में शुक्रवार रात यानी 9 अक्टूबर 2026 से से 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रहेंगी. होम मिनिस्ट्री से मंज़ूरी मिलने के बाद, दिल्ली पुलिस ने जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को कुछ समय के लिए बंद करने का ऑर्डर जारी किया है. यह रोक 9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक लागू रहेगी. यह ऑर्डर सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर लागू होता है.

इंटरनेट क्यों बंद किया जा रहा है?

इंटरनेट बंद करने की मुख्य वजह 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाला प्रोटेस्ट है. प्रोटेस्ट की उम्मीद में सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है. पुलिस को डर है कि बड़ी भीड़ को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए और सिक्योरिटी उपायों की ज़रूरत पड़ सकती है. सिक्योरिटी उपाय के तौर पर, मोबाइल इंटरनेट सर्विस को कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है.

इंटरनेट सर्विस पर कहां असर पड़ेगा?

रोक को जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आस-पास 4 किलोमीटर के दायरे तक बढ़ा दिया गया है. यह सेंट्रल दिल्ली का एक ज़रूरी इलाका है, जहां कई बड़ी सरकारी इमारतें और जंतर-मंतर हैं. इसलिए, इस इलाके में आने वालों को मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है.

Internet services suspended within a 4-km radius in New Delhi. The Ministry of Home Affairs has approved the temporary suspension of internet services. Internet services will remain suspended within a 4-kilometer radius around the Janpath–Kartavya Path crossing. Services will remain suspended from 10 PM on October 9 to 10 PM on October 10. Instructions have been issued to suspend all forms of mobile internet technology. — ANI (@ANI) October 9, 2026

किस कंपनी को यह ऑर्डर दिया गया है?

दिल्ली पुलिस डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस ने एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और MTNL जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह ऑर्डर लागू करने का निर्देश दिया है. ऑर्डर के मुताबिक, सभी मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक तय समय के लिए बंद कर दी जानी चाहिए.

यह फैसला किस कानून के तहत लिया गया?

दिल्ली पुलिस के ऑर्डर में कहा गया है कि इंटरनेट सर्विस बंद करने की मंज़ूरी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के सेक्शन 20(2)(b) और टेलीकम्युनिकेशन (टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ़ सर्विसेज़) रूल्स, 2024 के रूल 3 के तहत ली गई थी. इसका मतलब है कि यह कोई आम नेटवर्क आउटेज नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है.