दिल्ली एयरपोर्ट पर खौफनाक मंजर: अचानक आए तूफान से रनवे पर ‘दौड़ने’ लगी पैसेंजर सीढ़ी, 3 विमानों में जा भिड़ी; देखें वायरल वीडियो!

रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बारिश और तेज हवाओं के कारण 3 एयर इंडिया के विमान क्षतिग्रस्त हो गए. बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के झोंकों से ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से हटकर टर्मिनल 2 पर खड़े विमानों से टकरा गया. हालंकि क्षतिग्रस्त विमानों को सर्विस से हटाकर इंजीनियरिंग जांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि नुकसान के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. इस घटना से जुड़ी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें विमान की यात्री सीढ़ी को तूफान के तेज बहाव से दौड़ते देख सकते हैं.

विमान से टकराई यात्री सीढ़ी

ये घटना रविवार शाम की बताई जा रही जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अचानक तेज हवाओं और बारिश के कारण एक यात्री सीढ़ी उड़कर खड़ी एयर इंडिया के विमान में जा भिड़ी. ये घटना टर्मिनल 2 की बताई जा रही है जहां तेज तूफान के कारण पहले विमान में चढ़ने और उतरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ी तेज हवाओं के कारण अपनी जगह से हट गई. वीडियो में सीढ़ी को बे-206 में खड़े एयर इंडिया के विमान की ओर लुढ़कते देख सकते हैं.

एटीसी ने नहीं दी थी कोई चेतावनी

वायरल वीडियो में हवाई अड्डे से पर तूफानी मौसम के बीच ग्राउंड़ सपोर्ट को यात्री सीढ़ी को रोकने के लिए पीछे दौड़ते देख सकते हैं लेकिन सीढ़ी वहां खड़े एयर इंडिया विमानों में जा टकराई, जिससे एयरक्राफ्ट में नुकसान हो गया और ऑपरेशन से बाहर करना पड़ा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एयरपोर्ट और एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि मौसम में अचानक हुए बदलावों को लेकर एटीसी या मौसम विभाग की ओर से तूफान के गंभीर रुख से जुड़ी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी.

HEART STOPPING MOMENT AT DELHI AIRPORT T2.

FIRST FOOTAGE.

3 Air India aircraft parked at Delhi Airport’s Terminal 2 were damaged after ground equipment broke loose during a sudden storm and slammed into the planes. Sources claim no prior ATC weather warning was issued to airlines… pic.twitter.com/c8Y9pl9RX9 — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 8, 2026

रिपोर्ट्स की मानें तो एयरपोर्ट पर हुए हादसों में किसी के घायल होने की खबर नहीं है लेकिन वायरल वीडियो में एयरपोर्ट एरिया में अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है. इस मंजर को देख लाउंज में बैठे यात्रियों समेत एयरपोर्ट स्टाफ भी हैरान रह गए.

ये भी पढ़ें:-शराब तस्करों के कनेक्शन पर भड़का गुस्सा: श्रम संसाधन मंत्री के काफिले पर पथराव, पुलिस ने शुरू की छापेमारी