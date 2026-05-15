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दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज, शहर में पहली बार दौड़ीं हाइड्रोजन बसें, क्या है रूट -टाइमिंग; कितनी हाईटेक हैं?

Delhi Hydrogen Bus: दिल्लीवालों के लिए एक गुड न्यूज है. शहर में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का प्रबंध शुरू हो गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि इन बसों का समय क्या होगा ये किन सुविधाओं से लेस होगी और ये बसें कहां-कहां चलेंगी.

By: Shristi S | Published: May 15, 2026 6:59:28 PM IST

दिल्ली में पहली बार हाइड्रोजन बसों का प्रबंध शुरू हुआ
दिल्ली में पहली बार हाइड्रोजन बसों का प्रबंध शुरू हुआ


Delhi Launches Hydrogen Bus: दिल्लीवालों के लिए एक गुड न्यूज है. शहर में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का प्रबंध शुरू हो गया है. यह पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक एकीकृत हाइड्रोजन-संचालित शटल बस सेवा शुरू की.

ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि इन बसों का समय क्या होगा ये किन सुविधाओं से लेस होगी और ये बसें कहां-कहां चलेंगी.

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दो हाइड्रोजन बसों को लॉन्च किया गया

आज, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे, यात्रियों की सुविधा के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से दो हाइड्रोजन बसों को लॉन्च किया गया. इन बसों की चाबियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर (रिफाइनरीज) अरविंद कुमार ने DMRC के डायरेक्टर (ऑपरेशंस एंड सर्विसेज) डॉ. अमित कुमार जैन को सौंपीं। इस मौके पर DMRC और IOCL के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

बसों का समय क्या होगा?

DMRC के निदेशक अमित कुमार जैन के अनुसार, ये बसें दिल्ली में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगी.  अमित कुमार जैन ने बताया कि इस व्यवस्था को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के भीतर एक पर्यावरण-अनुकूल लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (अंतिम-मील संपर्क) विकल्प के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

हालांकि दिल्ली में मेट्रो यात्रा को परिवहन का सबसे टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल माध्यम माना जाता है, लेकिन मेट्रो नेटवर्क हर जगह तक नहीं पहुंच सकता. इसलिए, ऐसे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ये बसें अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी.

ये बसें कहां चलेंगी?

ये हाइड्रोजन बसें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच चलेंगी. इसके अतिरिक्त, एक और सरकारी पहल पर काम चल रहा है, जिसके तहत सरकारी आवासीय कॉलोनियों को उनके निकटतम मेट्रो स्टेशनों से जोड़ने के लिए शटल बसें शुरू की जाएंगी.

ये बसें कई खूबियों से लैस हैं

ये हाइड्रोजन से चलने वाली बसें कई तरह की सुविधाओं से लैस हैं. इनमें GPS-आधारित ट्रैकिंग और CCTV सिस्टम लगे हैं, जिससे बसों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है. इसके अलावा, ये सिस्टम सुरक्षा को बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बसें अपने तय रूट पर चलें और समय की पाबंदी बनाए रखें.

Tags: delhidmrc
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