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Delhi Hotel Fire Reason: कुक ने खोले राज! स्टोव ब्लास्ट के बाद मचा था मौत का तांडव; सामने आ गई पूरी हकीकत

Delhi Hotel Fire: मालवीय नगर के होटल में लगी तो बुझ गई लेकिन उन परिवारों के दिल अब भी जल रहे हैं जिनके अपनों की इस भीषण आग में जान चली गई. हर किसी के मन में ये सवाल अब भी उठ रहा है कि अचानक इतनी भीषण आग लगी तो कैसे लगी.

By: Heena Khan | Published: June 7, 2026 12:54:46 PM IST

delhi hotel fire update
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Delhi Hotel Fire: मालवीय नगर के होटल में लगी तो बुझ गई लेकिन उन परिवारों के दिल अब भी जल रहे हैं जिनके अपनों की इस भीषण आग में जान चली गई. हर किसी के मन में ये सवाल अब भी उठ रहा है कि अचानक इतनी भीषण आग लगी तो कैसे लगी. वहीँ अब इस मामले को लेकर एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. जांच की बात की जाए तो पुलिस ने होटल के रसोइए केशव नेगी को गिरफ्तार किया है. दिलशाद गार्डन के रहने वाले नेगी से कड़ी पूछताछ में आग लगने की असली वजह और इस भयानक घटना की पूरी जानकारी सामने आई है. इस रसोइए ने पुलिस के सामने कबूल किया कि ये हादसा LPG सिलेंडर फटने से नहीं, बल्कि किचन में रखे इलेक्ट्रिक स्टोव में हुए ज़बरदस्त धमाके के कारण हुआ है.

कैसे लगी होटल में आग 

इस मामले को लेकर पुलिस के सामने केशव नेगी ने कबूल किया कि घटना वाले दिन वो किचन में काम कर रहा था, तभी अचानक इलेक्ट्रिक स्टोव में ज़ोरदार धमाका हुआ. धमाके के तुरंत बादवहां भयानक आग लग गई. इस दौरान केशव ने दावा किया कि उसने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत बिजली की सप्लाई बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. वायरिंग और अंदरूनी ढांचे में आग लगने की वजह से आग बुझने के बजाय तेज़ी से हर तरफ फैल गई और 21 लोगों की जान चली गई. दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच से भी पता चलता है कि होटल की अंदरूनी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट और रसोइए की लापरवाही के कारण यह आग इतनी भयानक त्रासदी में बदल गई. जांच टीम को घटनास्थल पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि LPG सिलेंडर फटा था.

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मौत के मुंह में गए 21 लोग 

मालवीय नगर में लगी इस भीषण आग में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे. मरने वालों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक (बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया और मोज़ाम्बिक से) शामिल थे. पुलिस ने पहले ही होटल के मालिकों लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को लापरवाही के आरोप में जेल भेज दिया था. रसोइए केशव नेगी की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या चार हो गई है.

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Tags: Delhi hotel firedelhi newsMalviya Nagar Fire
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