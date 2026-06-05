Home > दिल्ली > Delhi Hotel Fire: सलाखों के पीछे रातें काट चुका है दिल्ली होटल का मालिक, सामने आए पुराने ‘कच्चे-चिट्ठे’; जानें पूरा मामला

Delhi Hotel Fire: सलाखों के पीछे रातें काट चुका है दिल्ली होटल का मालिक, सामने आए पुराने ‘कच्चे-चिट्ठे’; जानें पूरा मामला

Delhi Hotel Fire: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई. जांच में सामने आया कि होटल मालिक लवकेश बजाज का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पहले फर्जी दस्तावेज मामले में गिरफ्तार हो चुका है.

By: Preeti Rajput | Published: June 5, 2026 1:34:53 PM IST

सलाखों के पीछे रातें काट चुका है दिल्ली होटल का मालिक
सलाखों के पीछे रातें काट चुका है दिल्ली होटल का मालिक


Delhi Hotel Fire: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित फ्लरिश स्टे बी एंड बी होटल में लगी भीषण आग के कारण 21 लोगों की मौत हो गई. इस मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है. इस बीच होटल के मालि को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. जांच के मुताबिक, 60 साल के बजाज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह पहले भी फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में जेल की हवा खा चुका है. वहीं अब उसे दिल्ली पुलिस ने आग्निकांड मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पुराने रिकॉर्ड खुलने के बाद जांच एजेंसियां और उसके नेटवर्क की जांच-पड़ताल की जा रही है. 

पहले भी हो चुका है गिरफ्तार 

जांच के मुताबिक, लवकेश बजाज पहले ही एक संगठित फर्जी दस्तावेज नेटवर्क मामले में गिरफ्तार हो चुका है. साल 2025 जनवरी में उसे पहाड़गंज थाने में दर्ज केस के चलते गिरफ्तार किया गया था. यह मामला फर्जी भारतीय पहचान पत्र और पासपोर्ट उपलब्ध को लेकर था. जिसकी सुनवाई आज भी अदालत में लंबित है. 

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दिल्ली अग्निकांड में गिरफ्तार 

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई होटल संचालन के दौरान बरती गई लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण की गई थी. पुलिस के मुताबिक, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. लेकिन जांच के दौरान कई तरह की गंभीर खामियां पाई की हैं. 

मैनेजर की तलाश जारी 

जानकारी के मुताबिक, अग्निकांड मामले में पुलिस होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा और मैनेजर राकेश की तलाश पुलिस कर रही है. जय मिश्रा दिल्ली के छतरपुर इलाके का रहने वाला है. लेकिन हादसे के बाद से ही वह फरार हैं. वहीं मैनेजर राकेश समेत होटल के बाकि स्टाफ से ही पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. 

15 दिन तिहाड़ जेल में था बंद 

पुलिस को 29 जनवरी 2025 को सूचना मिली थी, जिसके बाद पहाड़गंज इलाके में एक घर पर छापा मारा गया. वहां एक बांग्लादेशी परिवार के रहने की जानकारी मिली थी.
छापे के दौरान दो महिलाएं और एक नाबालिग लड़का मिला, जो कोई भी वैध भारतीय दस्तावेज नहीं दिखा सके. जांच में दो बांग्लादेशी पासपोर्ट, एक भारतीय पासपोर्ट, कई आधार कार्ड और बैंक से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए. जांच में यह भी सामने आया कि अलग-अलग नाम और पते पर बने दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति की फोटो का इस्तेमाल किया गया था, जिससे बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ. इस मामले में लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर करीब 15 दिन तिहाड़ जेल में रखा गया था, बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया.

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धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज 

दिल्ली पुलिस के अनुसार, लवकेश बजाज पर आरोप है कि वह अवैध रूप से रहने वाले लोगों को फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करता था और उन्हें रहने की सुविधा देता था. इसी कारण उसे धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था. मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से जांच रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के पुराने मामलों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं सुरक्षा और नियमों में पहले भी लापरवाही तो नहीं हुई थी.

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Tags: Delhi hotel fireFlourish Stay fireMalviya Nagar hotel fire
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