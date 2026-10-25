Home > दिल्ली > Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ

Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ

Delhi Hot Air Balloon Ride: हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत में केवल एक बैलून के साथ संचालन शुरू किया जाएगा और जनता की मांग व प्रतिक्रिया देखने के बाद दूसरे बैलून को जोड़ा जाएगा.

By: Hasnain Alam | Published: October 25, 2026 12:12:13 PM IST

दिल्ली हॉट एयर बैलून राइड
दिल्ली हॉट एयर बैलून राइड


Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली के बांसेरा पार्क (सराय काले खां के पास) में 15 नवंबर से एक बार फिर रोमांचक ‘हॉट एयर बैलून राइड’ (Hot Air Balloon Ride) की शुरुआत होने जा रही है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित यह राइड इस बार पिछले साल की तुलना में कम किराए पर उपलब्ध होगी, जिससे लोग आसानी से आसमान से दिल्ली का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे.

‘हॉट एयर बैलून राइड’ में इस बार क्या है खास?

कम किराया और स्पेशल डिस्काउंट: इस बार हॉट एयर बैलून राइड का किराया प्रति व्यक्ति 2,400 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा छात्रों के समूह (Student Groups) के लिए विशेष रियायती दर 1,500 रुपये रखी गई है.

You Might Be Interested In

राइड की अवधि और ऊंचाई: यह एक ‘टैथर्ड’ (रस्सी से बंधी) राइड होगी, जिसमें बैलून पर्यटकों को 100 से 150 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगा. प्रत्येक राइड का समय 7 से 12 मिनट का होगा.

दिन में दो बार संचालन: राइड्स का संचालन रोजाना दो समय पर होगा- सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक.

मौसम पर निर्भरता: उत्तरी भारत में नवंबर से फरवरी के बीच का मौसम हॉट एयर बैलूनिंग के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. हालांकि, पूरी सेवा मौसम की स्थिति और अधिकारियों के निर्देशों पर निर्भर करेगी.

शुरुआती योजना: शुरुआत में केवल एक हॉट एयर बैलून के साथ संचालन शुरू किया जाएगा और जनता की मांग व प्रतिक्रिया देखने के बाद दूसरे बैलून को जोड़ा जाएगा.

Tags: delhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026
Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ
Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ
Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ
Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ
Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ