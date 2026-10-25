Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में कब और कहां शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड? टाइमिंग से लेकर टिकट के दाम तक; जानें सबकुछ

Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली के बांसेरा पार्क (सराय काले खां के पास) में 15 नवंबर से एक बार फिर रोमांचक ‘हॉट एयर बैलून राइड’ (Hot Air Balloon Ride) की शुरुआत होने जा रही है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित यह राइड इस बार पिछले साल की तुलना में कम किराए पर उपलब्ध होगी, जिससे लोग आसानी से आसमान से दिल्ली का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे.

‘हॉट एयर बैलून राइड’ में इस बार क्या है खास?

कम किराया और स्पेशल डिस्काउंट: इस बार हॉट एयर बैलून राइड का किराया प्रति व्यक्ति 2,400 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा छात्रों के समूह (Student Groups) के लिए विशेष रियायती दर 1,500 रुपये रखी गई है.

राइड की अवधि और ऊंचाई: यह एक ‘टैथर्ड’ (रस्सी से बंधी) राइड होगी, जिसमें बैलून पर्यटकों को 100 से 150 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगा. प्रत्येक राइड का समय 7 से 12 मिनट का होगा.

दिन में दो बार संचालन: राइड्स का संचालन रोजाना दो समय पर होगा- सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक.

मौसम पर निर्भरता: उत्तरी भारत में नवंबर से फरवरी के बीच का मौसम हॉट एयर बैलूनिंग के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. हालांकि, पूरी सेवा मौसम की स्थिति और अधिकारियों के निर्देशों पर निर्भर करेगी.

शुरुआती योजना: शुरुआत में केवल एक हॉट एयर बैलून के साथ संचालन शुरू किया जाएगा और जनता की मांग व प्रतिक्रिया देखने के बाद दूसरे बैलून को जोड़ा जाएगा.