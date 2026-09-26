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नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना अपराध, POCSO मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं मिलेगी कोई छूट: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध मानी जाने वाली शादी 18  वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर POCSO या BNS से ​​छूट नहीं दे सकती है.

By: JP Yadav | Published: September 26, 2026 5:15:19 PM IST

नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना अपराध, POCSO मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं मिलेगी कोई छूट: दिल्ली हाई कोर्ट
नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना अपराध, POCSO मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं मिलेगी कोई छूट: दिल्ली हाई कोर्ट


एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले के दौरान अहम टिप्पणी में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्य शादी करने वाले किसी व्यक्ति को 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर आपराधिक कार्रवाई से छूट नहीं मिलती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ POCSO और BNS के तहत मिलने वाली सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता है. 

कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध मानी जाने वाली शादी केवल उस दर्जे के आधार पर उस पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए POCSO या BNS से ​​छूट नहीं दे सकती जो उस समय अठारह वर्ष से कम उम्र की थी. कोई भी अन्य दृष्टिकोण न्यायिक फैसले के माध्यम से एक ऐसा अपवाद पैदा करेगा जिसे संसद ने स्पष्ट रूप से बाहर रखा है. जस्टिस संजीव नरूला ने फैसला सुनाया कि पर्सनल लॉ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) के तहत मिलने वाली सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता है. 

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क्या-क्या कहा हाई कोर्ट ने

दिल्ली हाई कोर्ट की यह टिप्पणी तब की जब उसने एक व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इन्कार कर दिया. उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और उत्पीड़न के लिए मुआवजे की भी मांग की थी.

महिला के आई पति के समर्थन में

बताया गया कि उन्होंने तब शादी की थी जब महिला 16 साल और तीन महीने की थी और पुरुष 28 साल का था. इसके बाद वे साथ रहने लगे और महिला गर्भवती हो गई. उनकी उम्र का पता तब चला जब वह प्रेग्नेंसी के दौरान सरकारी अस्पताल गईं. महिला का कहना था कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से अपनी मर्ज़ी से हुई थी और उन पर कोई ज़बरदस्ती या दबाव नहीं डाला गया था. उन्होंने पुरुष की ज़मानत अर्ज़ी का भी समर्थन किया और प्रेग्नेंसी के दौरान उसकी मौजूदगी की मांग की.

नाबालिग से संबंध बनाना अपराध

अपनी याचिका में जोड़े ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम लड़की जो बालिग़ (puberty की उम्र तक पहुंच चुकी) हो गई है. वह शादी करने के लिए योग्य है और शादी के वैध होने का मतलब है कि उसके बाद बने यौन संबंध के लिए कोई आपराधिक ज़िम्मेदारी नहीं बनती है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शादी की सिविल वैधता और नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के आपराधिक नतीजों के बीच अंतर किया. कोर्ट ने कहा कि भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी को वैध माना जाए, लेकिन यह POCSO या BNS के तहत कोई अपवाद नहीं बना सकता.

सहमति के बावजूद दुष्कर्म ही रहेगा नाबालिग से संबंध

अदालत ने कहा कि POCSO में बच्चे को 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया गया है और सहमति के बावजूद बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न को अपराध माना गया है। इसी तरह, BNS की धारा 63 के तहत 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ यौन संबंध को दुष्कर्म माना जाता है, जबकि वैवाहिक अपवाद (marital exception) केवल ऐसी पत्नी के लिए है जो 18 साल से कम उम्र की न हो.

शादी की उम्र से दुष्कर्म का रिश्ता नहीं

बेंच ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि महिला की सहमति मामले को POCSO के दायरे से बाहर कर सकती है. अदालत ने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो  शादी से बच्चे की उम्र नहीं बढ़ती. जो व्यक्ति शादी की रस्म से पहले सोलह साल का है. वह बाद में भी सोलह साल का ही रहता है. POCSO और BNS की धारा 63 के लिए, यह तथ्य यौन क्रिया के लिए सहमति देने की कानूनी क्षमता तय करने वाला है.ऐसे में कोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका के साथ-साथ पुलिस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और मुआवज़े की मांग को भी खारिज कर दिया.

केरल, पंजाब हाई कोर्ट के मामले में जानें

इसी तरह का नज़रिया केरल हाई कोर्ट ने भी इस साल की शुरुआत में अपनाया था कि मुस्लिम कानून के तहत नाबालिग के साथ शादी की वैधता POCSO एक्ट के तहत मुक़दमे से बचाव का आधार नहीं हो सकती. यह अलग बात है कि वर्ष 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने इसके उलट नज़रिया अपनाया था और कहा था कि मुस्लिम शादी के मामले में शादी के बाद नाबालिग लड़की और उसके पति के बीच शारीरिक संबंध पर POCSO एक्ट लागू नहीं हो सकता. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 2022 में इसी तरह का नज़रिया अपनाया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, 15 साल से ज़्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए योग्य है. हालाँकि, इस फ़ैसले में ऐसे मामलों में POCSO एक्ट लागू होने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अवनीश सिंह, महेंद्र विक्रम सिंह और सूरज शर्मा पेश हुए. राज्य की ओर से वकील राहुल त्यागी के साथ वकील संगीत सिबू, प्रिया राय, नेहा घुगट्याल, अजय जांगड़ा, अविनाश कुमार सिंह और प्रियांश राज सिंह पेश हुए.

Tags: delhi newshome-hero-pos-3
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