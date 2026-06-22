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दिल्ली मेट्रो पर बड़ा फैसला, इन प्रचारों पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने बैन हटाने से किया मना

दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगी हुई है. इस रोक को खत्म करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बैन हटाने से मना कर दिया है.

By: Deepika Pandey | Published: June 22, 2026 7:07:42 AM IST

दिल्ली मेट्रो पर राजनीतिक विज्ञापन लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार
दिल्ली मेट्रो पर राजनीतिक विज्ञापन लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार


Delhi High Court: कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक विज्ञापन मेट्रो में लगाने पर बैन कर दिया गया था. इस बैन को हटाने की मांग की जा रही थी. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बैन को हटाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग के रोक लगाने वाले फैसला बिल्कुल सही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि मेट्रो की सुविधा सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्था से जुड़ी हुई है. 

ऐसे में चुनावों को निष्पक्ष रखने के लिए राजनीतिक प्रचार के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती. दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उन विज्ञापन एजेंसियों को झटका लगा है, जिन्होंने विज्ञापन पर रोक लगाने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कराई थी. 

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दिल्ली मेट्रो में नहीं लगेंगे राजनीतिक विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे कि आचार संहिता के दौरान दिल्ली मेट्रो की संपत्ति पर राजनीतिक विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते. इस मामले में विज्ञापन एजेंसियों ने चुनाव आयोग के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि हाई कोर्ट की बेंच ने रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि आम जनता के हित और चुनाव निष्पक्षता किसी भी एजेंसी के मुनाफे से ज्यादा जरूरी है.

बस स्टैंड पर चल सकता है, तो मेट्रो पर क्यों नहीं?

हालांकि इस पर विज्ञापन एजेंसियों ने तर्क दिया कि जब बस स्टैंड पर राजनीतिक विज्ञापन चल सकता है, तो मेट्रो में प्रचार क्यों नहीं चलाया जा सकता? इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मेट्रो सीधे तौर पर सरकार की पहचान और व्यवस्था से जुड़ी है. दिल्ली मेट्रो सड़क किनारे या बस स्टैंड के बराबर नहीं रखा जा सकता. 

चुनाव आयोग ने दिया तर्क

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपना तर्क दिया कि वे चुनाव आयोग के नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं, जिसके कारण प्रचार कंपनियों की बात नहीं मान सकते. वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, जिसे देखते हुए ये रोक लगाई गई  है. 

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